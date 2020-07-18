В связи с нарастающим количеством обращений в период пандемии помимо информационно-диспетчерского отдела при службе скорой помощи был создан дополнительный call-центр.

В Алматы увеличат количество бригад скорой медицинской помощи, сообщает zakon.kz.

Ранее аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев озвучил 10 первоочередных шагов борьбы с пандемией коронавируса, в числе которых маршрутизация работы скорой помощи.

О работе скорой помощи в период пандемии в интервью региональной службе коммуникаций рассказал главный врач Алматинской городской станции скорой медицинской помощи Биржан Оспанов.

В настоящее время на станции службы скорой медицинской помощи Управления здравоохранения города Алматы в наличии имеется 180 бригад. Идёт работа по увеличению количества до 200 бригад, 65 специализированных и 135 фельдшерских бригад.

Нами ведутся переговоры с восьми частными медицинскими организациями, имеющими в своем составе службы скорой медицинской помощи. Очень отрадно отметить, что буквально вчера одна из частных медицинских компаний выделила одну машину и она уже в работе. Мы надеемся, что в ближайшее время еще 15 бригад будут работать в составе службы скорой помощи, — рассказал Биржан Оспанов.

Всего же на станции работает 2960 работников, в том числе 360 врачей, около 1600 — среднего медицинского персонала, 215 — младшего медицинского персонала и почти 900 водителей.

В период особого напряжения службы скорой помощи к работе были привлечены волонтеры, 60 выпускников двух колледжей в качестве помощников. Сейчас они находятся в процессе обучения и практики.

Вместе с тем с середины июня отмечается огромный наплыв обращений на станцию скорой помощи. За этот период было зарегистрировано более 8 тыс. обращений за сутки, когда до этого количество не превышало 2 тыс. обращений. Также увеличилось количество выездов бригады скорой помощи.

Если ранее мы говорили, что 2 тыс. выездов — это высокий предел, то сейчас в час пик у нас наблюдается 5 тыс. выездов по оказанию помощи, — отметил главный врач службы скорой помощи.

В связи с нарастающим количеством обращений в период пандемии помимо информационно-диспетчерского отдела при службе скорой помощи был создан дополнительный call-центр, где врачи и фельдшеры оказывают консультативную помощь жителям города.

Телефон call-центра городской станции скорой медицинской помощи, по которому можно обратиться за консультацией, 300-05-05.

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