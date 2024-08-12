Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Определилась лучшая бригада скорой медицинской помощи в Казахстане

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:50 Фото: akorda.kz
В городе Петропавловск с 9 по 10 августа, в рамках ежегодной спартакиады бригад скорой медицинской помощи, определилась лучшая бригада в стране, сообщает Zakon. kz.

По данным пресс-службы акимата Абайской области, мероприятие собрало лучшие команды со всей страны. Команды-участницы боролись за звание лучшей бригады Казахстана. По итогам двухдневных соревнований, бригада скорой медицинской помощи Абайской области заняла первое место.

Спартакиада, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 07:50

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

К слову, это их вторая победа. Предыдущую они одержали в прошлом году.


А полиция Абайской области расследует странную смерть трех человек в колодце. По предварительной версии, мужчины ремонтировали водопровод и отравились биогазами.

Читайте также

Алматы
В Алматы встретили Назым Кызайбай
штормовое предупреждение
В каких областях Казахстана на понедельник объявили штормовое предупреждение
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Алия Абди
Абайская область Казахстан 2024 год Врачи Медицина Конкурсы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
спортсмены
Стало известно, кто будет нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады
Признаки уверенности
Психологи назвали признаки уверенных в себе женщин
Гороскоп на богатство
Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут разбогатеть в старости
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: