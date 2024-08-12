Определилась лучшая бригада скорой медицинской помощи в Казахстане

По данным пресс-службы акимата Абайской области, мероприятие собрало лучшие команды со всей страны. Команды-участницы боролись за звание лучшей бригады Казахстана. По итогам двухдневных соревнований, бригада скорой медицинской помощи Абайской области заняла первое место.

К слову, это их вторая победа. Предыдущую они одержали в прошлом году.





А полиция Абайской области расследует странную смерть трех человек в колодце. По предварительной версии, мужчины ремонтировали водопровод и отравились биогазами.