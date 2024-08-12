Определилась лучшая бригада скорой медицинской помощи в Казахстане
Фото: akorda.kz
В городе Петропавловск с 9 по 10 августа, в рамках ежегодной спартакиады бригад скорой медицинской помощи, определилась лучшая бригада в стране, сообщает Zakon. kz.
По данным пресс-службы акимата Абайской области, мероприятие собрало лучшие команды со всей страны. Команды-участницы боролись за звание лучшей бригады Казахстана. По итогам двухдневных соревнований, бригада скорой медицинской помощи Абайской области заняла первое место.
Фото: пресс-служба акимата Абайской области
К слову, это их вторая победа. Предыдущую они одержали в прошлом году.
А полиция Абайской области расследует странную смерть трех человек в колодце. По предварительной версии, мужчины ремонтировали водопровод и отравились биогазами.
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