В Атырауской области продлили жесткий карантин

Среди запретов есть запрет на прогулки в парках, скверах и иных местах отдыха.

В Атырауской области продлил жесткий карантин до 3 августа, передает zakon.kz.

Главный санитарный врач региона Садвакас Байгабулов продлил строгие ограничительные карантинные меры в Атырауской области с 19 июля до 3 августа.

Он постановил на этот срок:

приостановить автобусные перевозки между городами и населенными пунктами;

приостановить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям в город Алматы, Мангистауская и Актюбинская области;

запретить передвижение населения и автотранспорта с 23 часов до 6 утра в населенных пунктах, за исключением сотрудников акиматов, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения;

запретить движение общественного транспорта;

руководителям государственных органов, организаций, предприятий и субъектов предпринимательства обеспечить доставку сотрудников с места проживания до работы и обратно.

Также среди запретов есть: запрет на движение личного транспорта в субботу и воскресенье; запрет на проведение массовых мероприятий; запрет на работу ТРЦ; запрет на деятельность детских оздоровительных лагерей; запрет на деятельность фитнес-центров, СПА-центров; запрет на деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков; запрет на деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе; запрет на деятельность бизнес-центров, автомоек; приостановлена работа религиозных объектов; ограничено передвижение людей старше 65 лет.

Кроме того, запрещено гулять в парках, скверах и иных местах отдыха.

В области разрешена: работа госорганов, нацкомпаний, органов квазигосударственного сектора, субъектов предпринимательства; деятельность медорганизаций по предварительно записи; непродовольственные магазины могут работать только по принципу "доставки на дом"; разрешена работа гостиниц и отелей; разрешено работать аптекам, ЦОНам, отделениям "Казпочты", банкам второго уровня с ограничением времени работы.

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