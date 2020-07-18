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Генеральный директор и создатель “Азия дауысы” Мурат Иргалиев скончался от КВИ

Он был организатором и бессменным руководителем грандиозного фестиваля "Азия дауысы", конкурса "Жас канат" и множества ярких музыкальных телепроектов.

Фото : Youtube18 июля 2020, 13:23

На 63-м году жизни скончался один из основателей музыкального телевидения в Казахстане Мурат Ажимович Иргалиев, сообщает zakon.kz.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Мурат Иргалиев - человек легенда, который вместе с режиссером Александром Пономаревым создал совершенно уникальное, новое, музыкальное телевидение. Они стали единственными кто так смело и отважно вышли на мировую арену. "Здравствуй, друг", "Алма-Ата встречает друзей", "Азия Дауысы", "Жас Канат".


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