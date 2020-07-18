Генеральный директор и создатель “Азия дауысы” Мурат Иргалиев скончался от КВИ

Он был организатором и бессменным руководителем грандиозного фестиваля "Азия дауысы", конкурса "Жас канат" и множества ярких музыкальных телепроектов.

На 63-м году жизни скончался один из основателей музыкального телевидения в Казахстане Мурат Ажимович Иргалиев, сообщает zakon.kz.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Мурат Иргалиев - человек легенда, который вместе с режиссером Александром Пономаревым создал совершенно уникальное, новое, музыкальное телевидение. Они стали единственными кто так смело и отважно вышли на мировую арену. "Здравствуй, друг", "Алма-Ата встречает друзей", "Азия Дауысы", "Жас Канат".

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Скончался генеральный продюсер первых (и легендарных) казахстанских фестивалей "Жас канат" и "Азия дауысы" Мурат Иргалиев. — Алеkс Подойниkов (@sanch0us) July 18, 2020

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