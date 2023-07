"Азия Дауысы" перезагрузка: как прошел легендарный фестиваль

В Алматы после перерыва почти в 20 лет прошел Международный музыкальный фестиваль "Азия Дауысы". В рамках этого проекта на высокогорном катке "Медеу" выступили известные казахстанские и международные исполнители. Подробнее о ретро-фестивале – в материале Zakon.kz.

Международный музыкальный фестиваль проводился в Казахстане на протяжении 15 лет, начиная с 1990 года, и был визитной карточкой Алматы. В фестивале принимали участие исполнители поп, рок, джаз и фолк музыки из разных стран Азии, Европы и Америки.





В разные годы хэдлайнерами популярного фестиваля были звезды мировой музыки, среди которых Captain Jack, Bomfunk MС’s, Scooter, Modern Talking, Sting, Boney M, Тото Кутуньо, Патрисия Каас, Space, Eruption, Сьюзи Кватро, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и группа "Ялла". За годы проведения фестиваля на площадке выступили исполнители из 100 стран мира.

Спустя почти 20 лет "Голос Азии" снова зазвучал на своей традиционной площадке – высокогорном катке "Медеу".

Фото: Zakon.kz

В этом году фестиваль проходит в необычном формате. Нет международного конкурса исполнителей. Три дня фестиваля разделены тематическим блокам.

Фото: Zakon.kz

В первый день участниками события стали такие исполнители, как Ирина Кайратовна, V$XV Prince, Moldanazar. Во второй день музыкального представления специальным гостем фестиваля стала именитая американская группа The Black Eyed Peas. Эти музыканты уже были в Алматы в 2007 году. В этот раз коллектив приехал в таком составе: Will.I.Am, Taboo и apl.de.ap и J. Rey Soul.

Фото: Zakon.kz

Еще за несколько часов до начала концерта у входа на высокогорный каток собралась огромная очередь желающих насладиться творчеством известной мировой группы.

Фото: Zakon.kz

Во время концерта Хайме Луис Гомес (Taboo) рассказал алматинцам, что совсем недавно у него был день рождения.

"Для меня самый большой подарок – это выступить здесь, на этом известном фестивале. Спасибо вам за такой теплый прием, вы потрясающая публика! Казахстан – прекрасная страна, и я счастлив находиться здесь", – поделился Taboo со сцены.

После этого исполнитель порадовал алматинцев небольшим сольным исполнением нескольких треков.

Фото: Zakon.kz

C 2018 года с группой сотрудничает вокалистка J. Rey Soul взамен покинувшей проект певицы Ферги. Многие присутствующие на концерте отметили, что голос Rey ничем не хуже.

Фото: Zakon.kz

The Black Eyed Peas исполняли свои хиты из нулевых, в том числе Let's Get It Started, I Gotta Feeling и Pump It. Фанаты подпевали исполнителям и не стеснялись танцевать.

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

"Азия Дауысы" у меня ассоциируется с детством. Я всегда смотрела концерты по телевизору и мечтала попасть на фестиваль. Наконец моя мечта сбылась. Я специально приехала в Алматы из Павлодара. Я счастлива вдвойне, потому что Black Eyed Peas – моя самая любимая группа", – поделилась одна из зрительниц концерта Екатерина.





Фото: Zakon.kz

Концерт не обошелся без инцидентов. Один из фанатов прорвался через оцепление и забрался на сцену к артистам. Но музыканты не растерялись, они разрешили секьюрити его пропустить и даже спели вмести с ним часть песни.

Фото: Zakon.kz

30 июля – третий, заключительный, день фестиваля. Он посвящен легендам и связи поколений. Гости увидят звезд Центральной Азии, имена которых давно известны, – это Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Жамиля Серкебаева, Еркеш Шакеев, Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Адиль Чекилов, Парвиз Назаров, Жылдыз Осмоналиева, Бауыржан Исаев, группа "Дара" и еще многие другие, причем некоторые звезды споют дуэтом.

Фото: Zakon.kz

Хэдлайнерами третьего дня станут группы "Ялла" и Secret Service.