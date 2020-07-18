Акимат Атырауской области бесплатно раздаст лекарства 3 000 семьям на 30 млн тенге

Волонтеры доставят пакеты с 30-тью различными лекарствами, 3000 семьям города Атырау и семи районов

19 июля, согласно поручению акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, лекарственные средства на сумму 30 миллионов тенге будут распределены бесплатно, среди социально уязвимых групп населения области, передает zakon.kz.

Наша цель - это, прежде всего, обеспечение необходимыми лекарствами социально уязвимых слоев населения. Совместно с областным фондом "Біз біргеміз" были приобретены и укомплектованы лекарственные средства на сумму 30 миллионов тенге. Препараты будут бесплатно розданы инвалидам первой группы, а также родителям детей с ограниченными возможностями. Списки нуждающихся в помощи людей, полностью подготовлены. Данная мера поддержки будет продолжена, - сказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова.

Завтра волонтеры доставят пакеты с 30-тью различными лекарствами, 3000 семьям города Атырау и семи районов, - говорится в сообщении службы коммуникаций Атырауской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!