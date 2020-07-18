Акимат Атырауской области бесплатно раздаст лекарства 3 000 семьям на 30 млн тенге
Волонтеры доставят пакеты с 30-тью различными лекарствами, 3000 семьям города Атырау и семи районов
Фото : Служба коммуникаций Атырауской области18 июля 2020, 20:30
19 июля, согласно поручению акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, лекарственные средства на сумму 30 миллионов тенге будут распределены бесплатно, среди социально уязвимых групп населения области, передает zakon.kz.
Наша цель - это, прежде всего, обеспечение необходимыми лекарствами социально уязвимых слоев населения. Совместно с областным фондом "Біз біргеміз" были приобретены и укомплектованы лекарственные средства на сумму 30 миллионов тенге. Препараты будут бесплатно розданы инвалидам первой группы, а также родителям детей с ограниченными возможностями. Списки нуждающихся в помощи людей, полностью подготовлены. Данная мера поддержки будет продолжена, - сказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова.
Завтра волонтеры доставят пакеты с 30-тью различными лекарствами, 3000 семьям города Атырау и семи районов, - говорится в сообщении службы коммуникаций Атырауской области.
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