В Кыргызстане объединил статистику по COVID-19 и пневмонии и стали антирекордсменами

Это было сделано для внутренней аудитории, так как скрывать масштабы бедствия не имело смысла, тем более это усугубляло эпидемию — пневмонию лечили антибиотиками, а сами больные и умершие не считались переносчиками COVID-19.

Минздрав Кыргызстана объединил статистику по COVID-19 и пневмонии. Таким образом за сутки в стране зарегистрировано 1654 новых случая коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как пишет akipress.org, всего с марта в стране официально зарегистрировано 23 543 лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных случая COVID-19.



На 16 июля в дневные стационары Бишкека обратились 41 тыс. 308 человек. Большинство из них не сдавало ПЦР-анализы и не попало в официальную статистику. Стоит добавить, что у 64% болезнь протекла бессимптомно.



Оценочное количество зараженных COVID-19 в Кыргызстане может достигать 200 тыс. человек. Более реальные цифры может показать тест на антитела. Начать массовое тестировать на антитела с целью выяснить, какое количество населения приобрело иммунитет, Минздрав обещал еще два месяца назад.

Объединение данных резко меняет официальную статистику не в лучшую сторону. Это было сделано для внутренней аудитории, так как скрывать масштабы бедствия не имело смысла, тем более это усугубляло эпидемию — пневмонию лечили антибиотиками, а сами больные и умершие не считались переносчиками COVID-19.

С 83 случаями смерти за последние сутки Кыргызстан стал бы рекордсменом в Европе (в Великобритании с самой высокой смертностью на континенте 16 июля умерли 66 человек), занял бы 5 место в Азии (Индия – 680, Иран – 198, Россия – 167, Ирак – 90), 2 место в Африке (ЮАР – 216), 7 место в Америке (Бразилия – 1299, США – 963, Мексика – 579, Колумбия – 215, Перу – 198, Чили – 104).



Наконец последняя цифра: 83 смертей на 6,5 млн населения или 12,8 смерти на миллион населения – это самый высокий показатель по смертности от COVID-19 в мире за вчерашний день. В Бразилии, где вчера умерли больше всего людей в мире, этот показатель в 2 раза ниже – 6,1 смерти на миллион человек.

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