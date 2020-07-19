Металлургическая отрасль является одним из флагманов казахстанской промышленности - Елбасы

Назарбаев поздравил металлургов с праздником.

Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил металлургов с праздником, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Поздравление Нурсултана Назарбаева с Днем металлурга:

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!

В этот знаменательный день мы чествуем металлургов – людей мужественной профессии, трудолюбивых и преданных своему почетному и нелегкому делу.

У доменных печей я и сам получил трудовую закалку и опыт. Познал цену сплоченности, взаимовыручки и настоящей дружбы.

Металлургическая отрасль является одним из флагманов казахстанской промышленности, в которой трудятся тысячи высококвалифицированных специалистов и управленцев. Их упорный труд и высокое мастерство служат одной из прочных основ экономического благосостояния нашей страны.

Уверен, что вы и впредь будете достигать в своей работе новых профессиональных высот на благо процветания Казахстана.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!

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