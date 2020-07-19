Металлургическая отрасль является одним из флагманов казахстанской промышленности - Елбасы
Назарбаев поздравил металлургов с праздником.
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил металлургов с праздником, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
Поздравление Нурсултана Назарбаева с Днем металлурга:
Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!
В этот знаменательный день мы чествуем металлургов – людей мужественной профессии, трудолюбивых и преданных своему почетному и нелегкому делу.
У доменных печей я и сам получил трудовую закалку и опыт. Познал цену сплоченности, взаимовыручки и настоящей дружбы.
Металлургическая отрасль является одним из флагманов казахстанской промышленности, в которой трудятся тысячи высококвалифицированных специалистов и управленцев. Их упорный труд и высокое мастерство служат одной из прочных основ экономического благосостояния нашей страны.
Уверен, что вы и впредь будете достигать в своей работе новых профессиональных высот на благо процветания Казахстана.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!
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