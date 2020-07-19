Как правильно выбрать вкусный арбуз и дыню, объяснили специалисты

Сезон отечественных бахчевых культур наступит только в августе, поэтому стоит повременить с покупкой.

При желании порадовать себя сочными и сладкими арбузами и дынями, необходимо придерживаться нескольких правил. Они могут помочь в выборе самого спелого плода, сообщает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В настоящее время арбузы и дыни на прилавках магазинов можно видеть круглый год. Однако сезон отечественных бахчевых культур наступит только в августе, поэтому стоит повременить с покупкой, - объяснила специалист московской Инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова.

При выборе арбуза или дыни стоит обратить внимание, чтобы плоды не лежали на земле или полу.

Также сориентироваться поможет внешний вид арбуза. Зрелые отличаются своей блестящей поверхностью, ярким рисунком коры и сухим "хвостиком".

При ударе ладонью зрелый арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем - издавать умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Что касается дыни, зрелые плоды могут иметь кору различной окраски и толщины. Поэтому, выбирая дыню, стоит ориентироваться, прежде всего, на ярко выраженный аромат, - отметила Чердакова.

Специалист также обратила внимание, что у спелой дыни семена должны легко отделяться от мякоти.

Она напомнила, что разрезанные арбузы и дыни не следует хранить в холодильнике дольше 12 часов.

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