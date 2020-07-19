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Семнадцать тонн лекарств для лечения COVID-19 и пневмонии доставили в Караганду

Партия будет распределена между стационарами и аптеками.

Фото : zakon.kz.19 июля 2020, 14:54

В Караганду прибыла большая партия лекарств, которые применяют для лечения COVID-19, пневмонии и ряда других заболеваний, сообщает zakon.kz.

Медикаменты доставили чартерным рейсом из российского Нижнего Новгорода. Авиарейс организован при поддержке акимата Карагандинской области и корпорации "Казахмыс".

Общий вес медпрепаратов составляет 17 тонн. Половина лекарств - 8,5 тонн - предназначена для нашей области. Остальная часть груза отправится в Павлодар и Нур-Султан.

Эта поставка не является гуманитарной помощью. Медикаменты приобретены дистрибьюторами аптечных сетей. Акимат оказал поддержку по вопросам логистики, упрощения процедур закупки и ввоза лекарств.

Партия будет распределена между стационарами и аптеками.

Приобретены очень необходимые сегодня препараты: цефтриаксон, реамберин, клексан, преднизолон, циклоферон, азитромицин и жаропонижающие. В ближайшее время медикаменты окажутся на прилавках аптек и в стационарах всех городов и районов Карагандинской области.

Также в регион ожидается поставка парацетамола в объеме 700 тысяч упаковок.

Работа по поставке лекарств для обеспечения потребностей жителей области будет продолжаться на регулярной основе.


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