Большинство вакцину не получит. Экс-эксперт ВОЗ назвал срок окончания пандемии

Он прогнозирует три волны коронавируса.

Большая часть населения в мире не сможет получить вакцину от коронавируса, заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор, сообщает zakon.kz.

В беседе с Bloomberg он утверждает, что пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет практически все население планеты.

По его мнению, до окончания пандемии будет три волны коронавируса. В результате потребуется около трех лет для того, чтобы антитела появились у 80% человек.

К началу 2021 года в мире суммарно будет лишь полмиллиарда доступных доз вакцины - это притом, что население планеты составляет 7,5 млрд человек, - подчеркнул Клаус Штор.

В этой ситуации мир разделится на имеющих и не имеющих вакцину. Так, Германия сможет обеспечить граждан лекарством, а жители Бразилии, Аргентины и Чили никогда не получат препарат.

Мир разделится на две группы: тех, у кого вакцина есть, и тех, у кого ее нет. Те страны, в которых нет нужной инфраструктуры, в которых с трудом работает система здравоохранения при огромном населении, - какую вакцину они получат?", - спрашивает эксперт.

Клаус Штор уверен, не вакцина остановит пандемию, а сам вирус, "когда сожжет все сухие дрова, которые найдет".

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