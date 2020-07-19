Карагандинца остановили за брошенный окурок и нашли у него 15 доз наркотиков

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.

18 июля полицейские службы полка ПП УП Караганды остановили молодого человека за то, что он бросил окурок. Дальнейшее поведение парня их насторожило, сообщает zakon.kz.

Молодой человек вел себя крайне подозрительно. На их вопрос о наличии запрещенных предметов 30-летний карагандинец сразу ответил, что в кармане его брюк имеется 15 доз наркотического средства.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. Специалисты изъяли 27 свертков наркотиков, которые мужчина должен был заложить по заранее условленным местам.

Также мужчина выдал адреса закладок и одну из них оперативники сразу изъяли. Затем еще 20 свертков наркотиков изъяли в квартире дилера.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 ч.2 УК РК, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК,

Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

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