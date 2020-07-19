Строгий карантин вводят в Мангистау

Будут приостановлены междугородние автобусные перевозки и вводится запрет на все мероприятия с массовым скоплением людей.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Ергали Сыдыманов постановил ввести строгие ограничительные меры на территории Мангистауской области с 00:00 20 июля по 00:00 3 августа, сообщает zakon.kz.

В материале Lada.kz говорится, о необходимости:



1) приостановить междугородние автобусные перевозки;

2) приостановить работу пригородного и городского общественного транспорта;

3) разрешатся передвигаться на личном автотранспорте, а также на такси.

4) запрет на проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминки и так далее), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе;

5) запрет деятельности объектов культуры, музеев, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

6) ограничение перемещения лиц старше 65 лет;

7) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

8) разрешение деятельности объектов общественного питания с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с разрешением работы по принципу «доставки до клиента» с 10:00 часов до 21:00 часов;

9) запрет деятельности объектов общественного питания (летники) на открытом воздухе;

10) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, городских, общественных пляжей, аквапарков, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, кабинетов массажа;



Жителям и гостям Мангистауской области:



1) Соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты торговли, улицы, парки, аэропорт и др.), общественном транспорте;

2) Запретить проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и т.д.).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!