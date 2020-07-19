За сутки в столице зарегистрировано 60 нарушений карантина

В городе работает 16 мониторинговых мобильных групп. В их составе полицейские, работники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудники местных исполнительных органов, а также волонтеры.

60 нарушений карантинного режима за сутки зафиксировано в Нур-Султане за сутки, сообщает zakon.kz.

Из них 42 нарушения за игнорирование обязательного требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции и 18 нарушений карантина субъектами предпринимательства, которые осуществляли деятельность в запрещенное время.

В городе работает 16 мониторинговых мобильных групп. В их составе полицейские, работники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудники местных исполнительных органов, а также волонтеры.

Кроме того, полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, аттракционы, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах. В ходе рейда выявлены факты нарушения карантинных мер.

Так, в 23:40 часов работал компьютерный клуб по улице Сатпаева, где находились 12 человек. Также установлено, что работал другой компьютерный клуб по улице Тауелсиздик, где находились 5 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. На администратора клуба органами здравоохранения составлен административный протокол. На родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол за нахождение ребенка в развлекательном заведении в ночное время без сопровождения законного представителя.

Также, несмотря на действующие ограничения, кафе по улице Тархана продолжало принимать посетителей в ночное время. За период карантина, с 5 июля владелец данного кафе уже 7 раз нарушил режим карантина, но тем не менее продолжал свою деятельность. Специалистами Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг владелец привлечен к административной ответственности.

Кроме того, 18 июля в 20.30 часов полицейскими выявлена работа массажного салона, расположенного в коттедже по улице Айша биби, где находились 14 человек. Материал в отношении салона направлен в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Нур-Султан.

Департамент полиции города Нур-Султан призывает граждан к ответственному поведению в общественных местах и соблюдению санитарных норм, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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