СМИ Беларуси: Александр Лукашенко экстренно госпитализирован
Об этом заявили оппозиционные издания страны.
Фото : president.gov.by19 июля 2020, 21:50
По информации источников, у президента Беларуси гипертонический криз, сообщает zakon.kz.
Президент Беларуси Александр Лукашенко перенес гипертонический криз и он якобы находится в президентской больнице. Об этом оппозиционному Telegram-каналу "Баста" сообщили сразу несколько читателей, среди которых – якобы родственница сотрудницы клиники Лукашенко.
По данным источников российских СМИ, в администрации президента Беларуси уточняется, что у Александра Лукашенко просто поднялось давление. Сейчас глава Беларуси проходит необходимое обследование.
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