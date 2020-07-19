СМИ Беларуси: Александр Лукашенко экстренно госпитализирован

Об этом заявили оппозиционные издания страны.

По информации источников, у президента Беларуси гипертонический криз, сообщает zakon.kz.

Президент Беларуси Александр Лукашенко перенес гипертонический криз и он якобы находится в президентской больнице. Об этом оппозиционному Telegram-каналу "Баста" сообщили сразу несколько читателей, среди которых – якобы родственница сотрудницы клиники Лукашенко.

По данным источников российских СМИ, в администрации президента Беларуси уточняется, что у Александра Лукашенко просто поднялось давление. Сейчас глава Беларуси проходит необходимое обследование.

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