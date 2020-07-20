В Узбекистане лечащиеся дома пациенты с КВИ получат бесплатные лекарства

Отныне пациентам с коронавирусом будут предоставляться такие препараты, как "гидроксихлороксин", "азитромицин", "парацетамол", "витамин С" и одноразовые медицинские маски.

В Узбекистане пациенты, получающие лечение от коронавируса в домашних условиях, получат бесплатные лекарства, сообщает zakon.kz со ссылкой на uznews.uz.

Данное решение было принято на заседании республиканской специальной комиссии по борьбе с пандемией коронавируса под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова, говорится в сообщении Департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

На заседании также утверждён перечень лекарств, которые будут доставляться пациентам бесплатно.

Отмечалось, что отныне пациентам с коронавирусом будут предоставляться такие препараты, как "гидроксихлороксин", "азитромицин", "парацетамол", "витамин С" и одноразовые медицинские маски.

Пациенты с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и находящиеся на лечении дома по рекомендации врачей из-за легкого течения заболевания получат эти препараты бесплатно.

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