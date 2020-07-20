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Розовое озеро Кобейтуз в Акмолинской области закрыли из-за большого наплыва людей

Такое решение приняли из-за роста числа случаев заражения коронавирусом среди жителей Ерейментауского района.

Фото : 24kz20 июля 2020, 08:49

Из-за большого наплыва людей во время карантина, все озера на территории Ерейментауского района Акмолинской области были закрыты для посещения, сообщает zakon.kz.

Среди них знаменитое озеро Кобейтуз, а также Тениз, Курбет, и Коржинколь, сообщили в акимате района.

Такое решение приняли из-за роста числа случаев заражения коронавирусом среди жителей Ерейментауского района. Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Аким Ерейментауского района Абай Альжанов и мобильная мониторинговая группа провели рейд на озерах Кобейтуз и Тениз. В выходные дни там наблюдалось массовое скопление людей.


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