Фируза Шарипова анонсировала дату своего боя

Ранее у нее сорвался бой-реванш с россиянкой Софьей Очигавой.

Казахстанcкая спортсменка, выступающая в профессиональном боксе, Фируза Шарипова проведет поединок 26 июля. Об этом она сообщила в Instagram, передает zakon.kz.

Друзья, 26 июля у меня бой! Завтра расскажу все подробнее!, – заинтриговала она.

Для Шариповой этот бой станет первым после того, как она официально объявила о возвращении в профессиональный бокс после перерыва в связи с родами. Кроме того, другой причиной завершения ее карьеры в сентябре 2019 года стало отсутствие финансирования для ее чемпионского поединка.

Напомним, ранее Фируза Шарипова сообщила о приезде в российскую Казань, где она проходит подготовку к будущему бою.

До этого она чемпионка обратилась за помощью в открытом письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а также министру культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой и главе МИД Республики Казахстан Мухтару Тлеуберди.

Она объяснила, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, она не смогла вовремя выехать на сборы в Казань.

Из-за этого перенесли бой спортсменки с финалисткой Олимпиады, россиянкой Софьей Очигавой, который был запланирован в этом городе на 19 июля.

Спортсменка на данный момент заключила контракт с российской промоутерской компанией Ratel Pro Fight.

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