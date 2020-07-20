Казахстанцы стали есть больше мяса и мясопродуктов на карантине

Животноводство способствует устойчивому росту экономики.

21 кг мяса и мясопродуктов в среднем приходится на каждого казахстанца по итогам 1 квартала 2020 года, это на 1,5 кг больше, чем в аналогичный период 2019 года. Казахстанские фермеры готовы обеспечить растущую потребность в мясе, а также экспортировать, сообщает zakon.kz.

По данным официальной статистики, в Казахстане с января по май 2020 года было в хозяйстве реализовано на убой скота и птиц (в живом весе) 681,2 тыс. тонн, что на 21,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Аграрии не останавливали производство, ни в период ЧП, ни на карантине, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.

Мясо и мясная продукция – один из самых важных ингредиентов продуктовой корзины казахстанцев. В расходах на минимальную продовольственную корзину 35% занимают расходы на мясо и рыбу.

Казахстанские фермеры готовы не только полностью обеспечивать внутренний спрос, но и выходить на экспортные рынки. Экспортный потенциал отрасли признают международные эксперты: Программа устойчивого развития животноводства от Всемирного банка планируется к реализации в Казахстане, чтобы поддержать развитие конкурентоспособного производства говядины.

По словам директора Республиканской палаты Ангус Казахстана Даурена Салыкова, Программа может не только нарастить объемы производства мяса, но и стать ответом на вызовы в области занятости населения.

Животноводство в Казахстане способствует устойчивому росту экономики. Сегодня в стране работает 20 тыс. семейных ферм. Через кооперацию с крупными откормочными площадками, МСХ РК намеревается способствовать росту их количества до 100 тыс. через 10 лет. Численность занятых в животноводческом бизнесе тоже должна увеличиться со 100 до 600 тыс. работников, - рассказал глава Палаты.

По данным Палаты, производство основного ходового мяса — говядины — должно увеличиться более чем в 2 раза до 1 млн 100 тыс. тонн в год, а его экспорт должен приносить в казну $2,4 млрд ежегодно.

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