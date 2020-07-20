Тургумбаев рассказал Токаеву о регионах, где чаще всего нарушают карантин

Наибольшее количество таких нарушителей зарегистрировано в Алматы, Акмолинской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях.

Глава МВД доложил Президенту страны о работе по пресечению незаконной реализации лекарственных средств и нарушению карантинных мер, передает zakon.kz.

На проведенном селекторном совещании по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев подчеркнул о необходимости постоянной межведомственной работы правоохранительных органов, органов здравоохранения и местных исполнительных органов по выявлению и пресечению правонарушений в сфере реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сообщается на сайте Акорды.

На заседании с отчетом выступил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, который сообщил, что МВД совместно с органами здравоохранения и местными исполнительными органами проведено более 18 тысяч рейдов.

Всего за указанный период выявлено и пресечено более 4000 нарушений карантина, при этом наибольшее количество таких нарушителей зарегистрировано в Алматы, Акмолинской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях.

В части пресечения незаконной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения (с 5 июля) органами внутренних дел из незаконного оборота изъято более 65 тысяч упаковок лекарственных препаратов, полмиллиона медицинских масок и 36 тысяч медицинских изделий, которые продавались по завышенным ценам.

Органами внутренних дел пресечено 348 фактов незаконной реализации лекарственных средств. В полицию доставлено 284 лица, из них 138 - работники медицинской сферы. Крупные партии изъяты в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде и Атырау.

Изымаемые медицинские препараты в последующем передаются в территориальные органы здравоохранения.

Также Тургумбаев доложил о проводимой органами внутренних дел работе по охране общественного порядка и обеспечению действующих ограничительных мер. Ежедневно на службу по выполнению этих задач заступают 13 000 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и 1 000 волонтеров. В 4 областях выставлены 2 санитарных и 9 блокпостов. Оцеплены 241 очаг заражения и 366 карантинных объектов.

По результатам совещания, Президент страны отметил, что работа правоохранительных органов в данном направлении будет продолжена, и виновные понесут наказание в соответствии с законодательством.

Контроль за реализацией данного поручения возложен на Аппарат Совета Безопасности при координации Администрации Президента РК.

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