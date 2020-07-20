Канье Уэст расплакался на первом предвыборном митинге

Артист также говорил о неравенстве в образовании, жестокости полиции и многом другом.

Рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг в США, передает zakon.kz.

Митинг прошел в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина. По сравнению с его соперниками Джо Байденом и Дональдом Трампом, митинг не был масштабным - у Уэста даже не было микрофона. Исполнитель был в бронежилете.

Артист говорил о многом, когда тема коснулась абортов, Канье не сдержал слез. Рэпер объяснил, как однажды он и его жена Ким Кардашьян чуть не решились на аборт своего первого ребенка Норта.

Я позвонил своей жене и она сказала, что у нас будет этот ребенок. Я знаю людей в возрасте 50 лет, у которых не было детей, которые никогда не могли испытать тот уровень радости, который испытал я, когда ребенок появился на свет, - сказал Уэст.

Он также высказался о своей матери, которая также решила оставить ребенка.

Моя мама спасла мне жизнь. Отец настаивал на аборте. Не было бы никакого Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят, - сказал Канье Уэст.

На этих словах артист расплакался.

Рэпер заявил, что людям, которые решают завести детей, нужна поддержка. Он предложил по миллиону долларов рордителям при рождении ребенка.

Во время митинга артист также говорил о неравенстве в образовании, жестокости полиции, своей борьбе с опиоидами, своих отношениях с Adidas и своей позиции по легализации марихуаны.

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