Глава государства выразил благодарность Олжасу Абдумаликовичу за предложения по развитию экономики.

Олжас Худайбергенов освобожден от должности советника Президента, передает zakon.kz.

Об этом в facebook сообщил пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

Олжас Худайбергенов освобожден от должности внештатного советника по экономическим вопросам Президента Республики Казахстан. Глава государства выразил благодарность Олжасу Абдумаликовичу за предложения по развитию экономики, - написал он.

Экономист Олжас Худайбергенов был назначен внештатным советником Президента Казахстана в декабре 2019 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!