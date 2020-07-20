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Олжас Худайбергенов освобожден от должности советника Президента

Глава государства выразил благодарность Олжасу Абдумаликовичу за предложения по развитию экономики.

Фото : elitar.kz20 июля 2020, 12:00

Олжас Худайбергенов освобожден от должности советника Президента, передает zakon.kz.

Об этом в facebook сообщил пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

Олжас Худайбергенов освобожден от должности внештатного советника по экономическим вопросам Президента Республики Казахстан. Глава государства выразил благодарность Олжасу Абдумаликовичу за предложения по развитию экономики, - написал он.

Экономист Олжас Худайбергенов был назначен внештатным советником Президента Казахстана в декабре 2019 года.


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