Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника президента

Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает кадровые перестановки. По данным Акорды за 25 сентября 2025 года, Зульфия Сулейменова больше не является советником главы государства, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ разместила пресс-служба президента:

"Распоряжением главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности советника президента – Специального представителя президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству".

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе.

В 2012 году окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения", в 2014 году присуждена степень магистра международных отношений ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. С 2016 года обучалась по программе PhD докторантуры в Национальном институте политических исследований (GRIPS, Япония).

Трудовую деятельность начала в 2013 году.

В 2014-2015 г. – научный сотрудник отдела внешней политики и международной безопасности Казахстанского Института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

В 2015-2017 годах работала в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана с Дивизионом окружающей среды и развития, Дивизионом энергетики, Дивизионом макроэкономической политики и финансирования развития (Бангкок, Таиланд).

В 2019 году работала в Программе развития ООН в Туркменистане и Казахстане, а также Дивизионе окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН.

В 2020-2021 г. – заместитель директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2021-2022 г. – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С марта 2022 по январь 2023 года – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 4 января по 1 сентября 2023 года – министр экологии и природных ресурсов РК.

21 сентября 2023 года распоряжением главы государства назначена советником президента Республики Казахстан – специальным представителем президента РК по международному экологическому сотрудничеству.

Награждена орденом "Құрмет" (2024).

Ранее Токаев уже провел ряд кадровых перестановок. К примеру, Тамара Дуйсенова и Канат Шарлапаев больше не являются помощниками президента. Также Ернар Баспаев покинул пост советника. Кроме того, Кунсулу Закарья больше не является советником по вопросам науки и инноваций.