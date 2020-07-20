Более миллиона казахстанцев подали заявления на выплату 42 500

Выплата назначена 880 тыс. человек.

На 20 июля принято 1 млн 55 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты, сообщает zakon.kz.

Выплата назначена 880 тыс. человек.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 1 млн 55 тыс. заявлений:

- 688,7 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

- 271,2 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

- 50,3 тыс. человек ­– через портал 42500.enbek.kz;

- 44,8 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан:

- 688,7 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

- 15,7 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

- 350,6 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата из ГФСС назначена 880 тыс. человек.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!