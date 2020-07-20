Разрешить снимать досрочно 10% от пенсионных накоплений предлагают в Казахстане

При этом выплата 10% от накоплений каждого вкладчика должна рассматриваться как его право, а не обязанность.

Члены Общественного совета ЕНПФ выступили с предложением дать возможность казахстанцам снимать досрочно 10% от своих пенсионных накоплений, передает zakon.kz.

По словам Евгения Сейпульника, заседание Общественного совета ЕНПФ с участием Национального банка прошло 17 июля.

Недоверие к фондам в целом, отношение к пенсионным отчислениям как к налогам, экономическая ситуация в стране с одной стороны и хорошая работа по управлению пенсионными активами с другой стороны требуют согласованности на мой взгляд. Ситуация заставляет хотя бы в это момент изменить отношение к накоплениям на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам бороться со своими финансовыми проблемами. Иными словами я предлагаю задействовать деньги вкладчиков в размере 10% от накоплений ранее выхода на пенсию, - сообщил Сейпульник в Facebook.

По его мнению, досрочное изъятие каждым вкладчиком своих 10% приведет к:

1. Уменьшению консолидированных накоплений на 1.7 трлн. тенге.

2. 170 000 000 000 налога ИПН в бюджет, которые можно также направить на борьбу с вирусом.

3. К возможности увеличения средней выплаты с 42500 тенге до 100 000 тенге каждому вкладчику.

4. Повышению доверия со стороны вкладчиков к действиям Фонда и Нацбанка.

5. Выходу Фонда на новый уровень работы.

При наличии отработанных программ учета и персонализации счетов почти 10 млн. вкладчиков, внедрение данного предложения не должно вызвать существенных проблем. Выплата 10% от накоплений каждого вкладчика должна рассматриваться как его право, а не обязанность. Но эта опция кому то может спасти жизнь, - отметил Сейпульник.

Он полагает, что эта выплата может быть также законодательно закреплена как право вкладчика единожды, вне зависимости от размера накопленных средств совершить изъятие досрочно.

"Таким образом, мы охватим всех вкладчиков… Уверен, что обеспечив гражданам страны финансовую поддержку в период кризиса, мы создадим необходимые условия для дальнейшего накопления и обеспечения своей старости.В случае, если мое предложение будет Вами поддержано, я инициирую обращение Совета в адрес Президента", - резюмировал он.

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