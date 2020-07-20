Казахстанец может стать лучшим актером на кинофестивале в Испании

В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате в конце сентября-начале октября.

Данияр Алшинов номинирован как "Лучший актер" за исполнение главной роли в фильме "Черный, черный человек" на кинофестивале в Испании, передает zakon.kz.

Фильм "Черный, черный человек" Адильхана Ержанова будет показан в г.Мадрид в основном конкурсе кинофестиваля “Imagine India”. Этот фестиваль был создан 19 лет назад, и название его отсылает к легендарной песне Джона Леннона “Imagine”. В этом году он пройдет в онлайн-формате в конце сентября-начале октября.

Я очень рад, что Данияра номинировали — потому что именно он нес историю, нес извилистую психологическую линию героя, без которой фильм был бы невозможен, - сказал Адильхан Ержанов.

Также номинации в категории "Лучший актер" удостоился исполнитель главной роли в фильме – актер Данияр Алшинов. Ранее в этом году Алшинов уже удостоился за свою работу в "Черном, черном человеке" приза за "Лучшую мужскую роль" на премии "Выбор критиков-2020", проводимую ежегодно Ассоциацией Кинокритиков Казахстана.

Это первая международная номинация в моей актерской карьере, поэтому она много значит для меня. Это также своеобразный маркер, указывающий на то, что мы с Адильханом Ержановым двигаемся в правильном направлении. Надеюсь, впереди нас ждут еще много проектов, где мы сможем создать на экране что-то по-настоящему интересное, - поделился своими впечатлениями Алшинов.

Картина Ержанова создана компанией Astana Film Fund (Казахстан) при участии компаний Short Brothers (Казахстан) и Arizona Productions (Франция). Генеральными продюсерами выступили Акан Сатаев и Эрнар Курмашев. Этот драматический триллер рассказывает историю следователя Бекзата (Данияр Алшинов), который хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного – безобидного дурачка Пукуара (Теоман Хос) - уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка Ариана (Динара Бактыбаева) из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.

Мировая премьера фильма "Черный, черный человек" состоялась 23 сентября 2019 года в Испании. Картина была показана в рамках основной конкурсной программы 67-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. В ноябре 2019 года Адильхан Ержанов был удостоен премии “Asia Pacific Screen Awards -2019” (Азиатский "Оскар") в номинации "Лучший режиссер" за свою работу над фильмом "Черный, черный человек". В 2020-ом году картина удостоилась сразу 5 наград на казахстанской независимой кинопремии "Выбор критиков": "Лучший фильм-драма", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", а также "Лучшая операторская работа".

Напомним, в 2018 году "Черный, черный человек" стал победителем питчинга проектов (под рабочим названием "Куандык") в рамках фестиваля Almaty Film Festival. Зимой этого года картина выходила в широкий казахстанский прокат.

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