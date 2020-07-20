Кыз узату на десятки человек устроили в павлодарском кафе

Кафе опечатано, владелец и организатор наказаны.

Мониторинговыми группами в Павлодарской области выявлено 160 нарушений карантинного режима, передает zakon.kz.

При проверках выявили 66 магазинов, 46 кафе и ресторанов, 12 кальянных, 7-саун и банных комплексов, 9 СТО и АЗС, нарушивших требования санэпид режима.

К примеру, 18 июля в 15.00, несмотря на запрет, установленный в рамках карантина, функционировало одно из городских кафе - в нем проводилось семейное торжество, на которое собралось более 50-ти человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павлодар облысының ПД (@dp_pavlodar) 19 Июл 2020 в 10:45 PDT

Владелец кафе и организатор семейного торжества проигнорировали запрет и подвергли опасности здоровье людей, - говорит первый заместитель начальника ДП полковник полиции Жаскайрат Каиров.

По данному факту в отношении владельца за допущение проведения семейного торжества, а также организатора семейного мероприятия материал собран и направлен в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области. Помещение кафе опечатано до вынесения решения.

18 июля мониторинговой группой выявлено аналогичное нарушение и в другом заведении, которое не должно было работать. На момент проверки в нем находилось довольно много посетителей. Материал по данному факту также направлен в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области.

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