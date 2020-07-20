Как отличить обычную пневмонию от коронавирусной

Советы врача, профессора КазНМУ.

Заведующая кафедрой пульмонологии КазНМУ имени Асфендиярова Гулистан Есетова рассказала, как отличить короновирусную пневмонию от обычной, передает zakon.kz.

Доктор считает, что сегодня казахстанцы чаще страдают именно вирусной пневмонией.

Такая болезнь возникает в период эпидемии, сезонного заболевания. Для нее характерна вирусная интоксикация. Обычная пневмония как правило предшествует факторы риска развития: переохлаждение, снижение иммунитета и так далее. Второе – симптомы. Для обычной пневмонии характерно сначала повышение температуры, но самое главное отличие это кашель. Кашель с мокротой, мокрота имеет желто-зеленый характер. Это говорит о бактериальной пневмонии. Вирусная пневмония вызывается вирусом. Не сразу появляются признаки пневмонии, а постепенно, на фоне развития вирусной интоксикации. Кашель присоединяется позже, сухой. Вирус поражает те участки, которые составляют так называемую строму легких. Плюс при бактериальной пневмонии четко видны отличия от вирусной, - отметила Гулистан Есетова.

Специалист подчеркнула, что вылечиться от пневмонии можно в домашних условиях, но важно обратить внимание на некоторые моменты.

Важны два момента- насколько велико поражение легких и у кого оно возникает. Если это молодой человек, и у него нет кашля и одышки, то ничего делать не надо. Если же матовое стекло у пожилого человека, то нужно насторожиться. Дополнительные патологии могут осложнить состояние больного, - рассказала зав.кафедрой пульмонологии КазНМУ.

Врач отметила, что вирусная пневмония заразна, тогда как обычная пневмония не несет угрозы окружающим. В момент развития болезни пациентам необходимо выполнять дыхательные упражнения для скорейшего восстановления легких.

При позднем начале лечения пневмонии, может возникнуть фиброз легких. Чтобы этого не случилось, необходимо начинать лечение и восстановление своевременно. Если у пациента температура, одышка, это не значит, что он должен лежать. Он должен переворачиваться, принимать позу на животе, чтобы работали нижние отделы легких. Дыхательная гимнастика, самое простое это вдох-выдох, по 5-10 минут 3 раза в день, это обязательно. Начинается просто – глубокий вдох, выдох, так несколько раз. Это движение способствует тому, что ткани легких будут развиваться. Нужно сделать акцент на том, чтобы кровь не застаивалась, а циркулировала в органе», - заключила Гулистан Есетова.

Подготовил Альберт Ахметов

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