Как отличить обычную пневмонию от коронавирусной
Советы врача, профессора КазНМУ.
Фото : pixabay.com20 июля 2020, 15:33
Заведующая кафедрой пульмонологии КазНМУ имени Асфендиярова Гулистан Есетова рассказала, как отличить короновирусную пневмонию от обычной, передает zakon.kz.
Доктор считает, что сегодня казахстанцы чаще страдают именно вирусной пневмонией.
Такая болезнь возникает в период эпидемии, сезонного заболевания. Для нее характерна вирусная интоксикация. Обычная пневмония как правило предшествует факторы риска развития: переохлаждение, снижение иммунитета и так далее. Второе – симптомы. Для обычной пневмонии характерно сначала повышение температуры, но самое главное отличие это кашель. Кашель с мокротой, мокрота имеет желто-зеленый характер. Это говорит о бактериальной пневмонии. Вирусная пневмония вызывается вирусом. Не сразу появляются признаки пневмонии, а постепенно, на фоне развития вирусной интоксикации. Кашель присоединяется позже, сухой. Вирус поражает те участки, которые составляют так называемую строму легких. Плюс при бактериальной пневмонии четко видны отличия от вирусной, - отметила Гулистан Есетова.
Специалист подчеркнула, что вылечиться от пневмонии можно в домашних условиях, но важно обратить внимание на некоторые моменты.
Важны два момента- насколько велико поражение легких и у кого оно возникает. Если это молодой человек, и у него нет кашля и одышки, то ничего делать не надо. Если же матовое стекло у пожилого человека, то нужно насторожиться. Дополнительные патологии могут осложнить состояние больного, - рассказала зав.кафедрой пульмонологии КазНМУ.
Врач отметила, что вирусная пневмония заразна, тогда как обычная пневмония не несет угрозы окружающим. В момент развития болезни пациентам необходимо выполнять дыхательные упражнения для скорейшего восстановления легких.
При позднем начале лечения пневмонии, может возникнуть фиброз легких. Чтобы этого не случилось, необходимо начинать лечение и восстановление своевременно. Если у пациента температура, одышка, это не значит, что он должен лежать. Он должен переворачиваться, принимать позу на животе, чтобы работали нижние отделы легких. Дыхательная гимнастика, самое простое это вдох-выдох, по 5-10 минут 3 раза в день, это обязательно. Начинается просто – глубокий вдох, выдох, так несколько раз. Это движение способствует тому, что ткани легких будут развиваться. Нужно сделать акцент на том, чтобы кровь не застаивалась, а циркулировала в органе», - заключила Гулистан Есетова.
Подготовил Альберт Ахметов
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