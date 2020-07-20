Багдат Мусин освобожден от должности советника Токаева

Он переходит на другую работу.

Мусин Багдат освобожден от должности, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям в связи с переходом на другую работу, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Акорды.

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Ранее сообщалось, что Олжас Худайбергенов также освобожден от должности советника Токаева.

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