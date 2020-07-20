Багдат Мусин освобожден от должности советника Токаева
Он переходит на другую работу.
Фото : informburo.kz20 июля 2020, 15:57
Мусин Багдат освобожден от должности, сообщает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям в связи с переходом на другую работу, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Акорды.
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Ранее сообщалось, что Олжас Худайбергенов также освобожден от должности советника Токаева.
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