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Багдат Мусин освобожден от должности советника Токаева

Он переходит на другую работу.

Фото : informburo.kz20 июля 2020, 15:57

Мусин Багдат освобожден от должности, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям в связи с переходом на другую работу, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Акорды.

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Ранее сообщалось, что Олжас Худайбергенов также освобожден от должности советника Токаева.


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