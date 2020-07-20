Забастовку рабочих в Жанаозене прокомментировали в акимате

Руководство предприятия отправило некоторых сотрудников на дистанционный режим с сохранением заработных плат.

Рабочие ГКП "Озенэнергосервис" вышли на забастовку в Жанаозене. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале YEDILOV ONLINE, передает zakon.kz.

На записи рабочие предприятия жалуются на сокращение 56 человек. По словам участников забастовки, им ничего не объяснили и не рассказали. Также они пожаловались на то, что предприятие к частным рукам прибрали родственники акима. Они потребовали поменять руководство.

В акимате Мангистауской области сообщили, что информация о сокращении в предприятии является недостоверной.

В связи с режимом карантина руководством предприятия принято решение отправить некоторых сотрудников на дистанционный режим с сохранением заработных плат. В связи с экономической и финансовой неэффективностью предприятия (коммерческие расходы электроэнергии, низкие тарифы и т.д) в целях оптимизации работы предприятия, повышения экономической эффективности, был разработан план стабилизирующих действий и представлен администрации города, - заявили в акимате.

Кроме этого, в ходе встречи работников с руководством компании и города Жанаозен, было отмечено, что возможность повышения заработной платы сотрудников предприятия вытекает из пересмотра ценовой политики на тарифы.

Также была отмечена необходимость рассмотрения вопросов материального обеспечения, трудовой дисциплины, кадровые вопросы, создание профсюза, сугубо в рамках закона. Предприятие продолжает работать в штатном режиме, - заявили в пресс-службе акимата области.

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