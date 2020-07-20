100 человек отпраздновали свадьбу в Уральске

Материалы переданы в СЭС, где примут соответствующие меры.

В ресторане Уральска проводили свадьбу на 100 человек, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой город", пышное торжество проходило в ресторане "Аделия", которое расположено в поселке Зачаганск.

Факт проведения свадьбы зафиксирован в минувшие выходные. Как рассказал руководитель отдела акимата города Уральск Аслан Жармуханов, сообщение поступило от горожан.

Мониторинговая группа выехала на место, и информация подтвердилась, мы вызвали сотрудников полиции. Действительно, в ресторане проходило пышное торжество - свадьба, на котором присутствовали около 100 человек. Мы зафиксировали факт, сделали фото и видеоматериалы. Владелец ресторана объяснил это тем, что два месяца назад получил предоплату на проведение торжества, однако позже вернуть эти деньги не смог. Люди грозились подать в суд, и ресторатор все-таки решил провести банкет. Виновники торжества ничего толком объяснить не смогли. Гости сразу же разошлись. Материалы переданы в СЭС, где примут соответствующие меры, - рассказал Аслан Жармуханов.

В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО сообщили, что за прошлые выходные карантин нарушили владельцы одного ресторана и трех кафе. В данный момент все материалы находятся на стадии рассмотрения.

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