У российской элиты был доступ к вакцине от коронавируса с апреля - Bloomberg

В программе участвуют несколько сотен человек

Десятки представителей российской деловой и политической элиты получили ранний доступ к экспериментальной вакцине от COVID-19. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает zakon.kz.

По информации издания, доступ к вакцине получили топ-менеджеры компаний, магнаты-миллиардеры, а также правительственные чиновники.

Вакцина финансируемая Государственным Российским фондом прямых инвестиций и поддержанная военными, на прошлой неделе завершила испытание первой фазы с участием российских военнослужащих. Институт не опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие около 40 человек, но приступил к следующему этапу испытаний с более крупной группой, - пишет издание.

Также сообщается, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос о возможном вакцинировании Владимира Путина и других членов администрации.

В России зарегистрировано более чем 750 000 случаях заболевания, четвертое место по величине в мире.

Программа, в рамках которой представителям российской деловой и политической элиты была предоставлена возможность добровольно принять дозы экспериментальной вакцины, является законной, но держится в секрете, чтобы избежать ажиотажа среди потенциальных участников.

По словам источника издания, в программе участвуют несколько сотен человек. Десятки людей получили эти вакцины, но ни один из них не позволил опубликовать свои имена.

Неясно, как отбираются участники. Участники не берут плату и подписывают договор о том, что они знают о связанных с этим рисках. Один из топ-менеджеров, получивших вакцину, сказал, что у него не было побочных эффектов. Он решил рискнуть, чтобы иметь возможность жить нормальной жизнью и проводить деловые встречи, как обычно. Другие участники сообщили о лихорадке и мышечных болях после получения уколов, - пишет издание.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!