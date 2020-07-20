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Кто может бесплатно сдать ПЦР-тест

Пять категорий граждан.

Фото : Гордон20 июля 2020, 16:39

Фонд медицинского страхования напомнил, какие группы населения имеют возможность пройти ПЦР-тестирование бесплатно за счет средств ГОБМП и ОСМС, передает zakon.kz.

1. Пациенты, которые лежат в инфекционных стационарах. Их проверять нужно в срочном порядке, чтобы подтвердить диагноз и применять алгоритм лечения.

2. Пациенты провизорных стационаров с подозрением на COVID. У них есть определенные симптомы и нужно поставить точный диагноз.

3. Граждане, которые имеют симптомы ОРВИ и пневмонии по направлению своего лечащего участкового врача при наличии показаний. Для их тестирования Фондом заключены договора с поликлиниками, семейными амбулаториями, они же в свою очередь – с лабораториями.

4. Тестирование предусмотрено для бессимптомных носителей вируса, госпитализированных в карантинный изолятор.

5. ПЦР-тесты сдают пациенты при плановой госпитализации в стационар, сюда относятся и беременные, пациенты при экстренной госпитализации.


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