Врач из Алматы объяснила применение Фавипиравира при лечении COVID-19

Врач-инфекционист сообщила, что препарат не будет назначаться всем пациентам с COVID-19 поголовно.

Информацию о высокой токсичности недавно включенного в протокол лечения коронавируса в Казахстане препарата Фавипиравир прокомментировала врач-инфекционист из Алматы Тамара Утаганова, передает zakon.kz.

Доктор напомнила, что все лекарственные средства имеют побочный эффект.

Тот же парацетамол, который мы применяем, тоже достаточно токсичный препарат. Вновь включенный препарат Фавипиравир при коронавирусе – это препарат исключительно стационарный. То есть, он не предназначен для лечения в домашних условиях, амбулаторно. Необходимо врачу в стационаре контролировать, развиваются ли побочные действия после начала приема данного препарата, поэтому его будут назначать в стационаре, - сказала Тамара Утаганова на онлайн-брифинге.

Врач-инфекционист сообщила, что препарат не будет назначаться всем пациентам с COVID-19 поголовно. Перед назначением врач должен рассказать пациенту не только о необходимости приема данного препарата при коронавирусной инфекции, но и детально ознакомить пациента с возможными побочными действиями.

Сотрудничая с пациентом определяем, что преобладает – польза или риск. Если для конкретного пациента риск превышает пользу, этот препарат не назначается, - заявила Утаганова.

Специалист категорически против самолечения и рекомендует казахстанцам в случае появления симптомов простуды, коронавируса звонить участковому врачу, чтобы получить консультацию.

Назначение антибиотиков при коронавирусе – не первоочередное. Доктор назначает антибиотики только в том случае, если присоединяется вторичная инфекция, и если сопутствующее заболевание пациента требует антибактериального воздействия. Советую без назначений, рекомендаций врача не закупаться антибиотиками и не пить их самостоятельно, - заключила она.

Подготовил Альберт Ахметов

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