С двух авиарейсов из Актау сняли пассажиров за курение
Им выписали штрафы по 50 МРП.
Фото : Pixabay20 июля 2020, 18:25
Мужчины и женщину сняли с авиарейсов из Актау за курение электронных сигарет, передает zakon.kz.
При проверке транспортные полицейские установили 34-летнего жителя Караганды, который находясь на борту воздушного судна курил электронную сигарету. По акту командира ВС он был снят с вышеуказанного авиарейса.
По данному факту составлен административный протокол по статье 441 ч. 1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен административное взыскание в виде штрафа 50 МРП, - заявил первый замначальника ДП на транспорте Калижан Кобландин.
В тот же день аналогичный случай произошел на рейсе "Алматы-Актау". ». В этот раз транспортные полицейские сняли с авиарейса женщину, 1986 года рождения, которая находясь на борту воздушного судна курила электронную сигарету. По акту женщина была снята с авиарейса.
На нее также наложен штраф в 50 МРП.
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