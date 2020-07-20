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Женщину задержали за продажу лекарств по завышенным ценам

Кроме этого, она организовала процедурный кабинет в своем доме.

Фото : ДП Туркестанской области20 июля 2020, 18:55

Полицейские Туркестанской области задержали женщину, которая незаконно открыла у себя процедурный кабинет и реализовывала лекарства по завышенным ценам, передает zakon.kz.

При проверке полицейские изъяли у женщины более 300 упаковок 28 видов медикаментов и медицинские средства. Также установлено, что жительница Келесского района занималась процедурными услугами у себя дома. Как оказалось она работала незаконно - у нее отсутствовала лицензия и помещение не соответствовало санитарным нормам.

Собранные материалы по данному факту полицейские направили в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области для принятия соответствующего решения.

Всего же за время проведения оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий по выявлению фактов незаконной реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам полицейскими ДП Туркестанской области зарегистрировано 25 фактов и изъято около двух тысяч различных лекарств и медицинских средств.

Работа в данном направлении будет продолжаться.


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