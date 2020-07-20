В Алматы создается резерв инфекционных мест для борьбы с COVID-19 - Сагинтаев

Все строительно-ремонтные работы ведутся в форсированном режиме.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом подготовки новых городских зданий для работы в качестве ковидных госпиталей, передает zakon.kz.

Сегодня в ходе рабочего объезда аким города Бакытжан Сагинтаев посетил городской роддом №4, где построено новое здание.

Осмотрел новый корпус городского роддома №4, где будет создано 50 дополнительных койко-мест для борьбы с COVID-19. Строительно-ремонтные работы по подготовке госпиталя для рожениц с коронавирусной инфекцией завершены. Ведется подключение хирургического и реанимационного оборудования, аппаратов ИВЛ. После чего к концу недели здесь будут готовы принять рожениц с КВИ, - написал Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram.

По словам акима Алматы, мощность роддома, работающего в качестве ковидного стационара, будет доведена до 105 койко-мест.

Благодаря вовремя оказанной высококвалифицированной медицинской помощи будут сохранены здоровье и жизни матерей и новорожденных, - подчеркнул аким.

Также аким Алматы ознакомился с ходом строительства здания Центра оказания специальных социальных услуг, которое в связи с необходимостью расширения коечного фонда для борьбы с COVID-19 будет перепрофилировано под инфекционный стационар первого эшелона на 500 койко-мест.

Все строительно-ремонтные работы ведутся в форсированном режиме. Планируем сдать объект через месяц, - написал Сагинтаев.

Новый ковидный госпиталь будет оснащен всем необходимым современным оборудованием и системой медицинских газов. Ведется подготовка кадров. Пациенты госпиталя смогут получать здесь диагностическую и медицинскую помощь в полном объеме.

Как сообщалось ранее, ковидные госпитали создаются также на базе имеющихся объектов здравоохранения, для чего их переоборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами для полноценной работы. Проводится работа по установке перегородок для разделения чистых и грязных зон, шлюзов, дезинфекционных тоннелей, приводятся в соответствие системы вентиляции и ведутся другие работы.

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