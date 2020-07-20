Победить COVID-19: пациенты столичных больниц благодарят врачей за профессионализм

Также пациенты призывают соблюдать санитарно-гигиенические правила.

Пациенты, поступившие в столичные клиники с диагнозом COVID-19, выражают благодарность лечащим врачам. По словам больных, именно забота, внимание и уход помогают им справиться с недугом, передает zakon.kz.

Я поступил 15 июля в крайне тяжелом состоянии. Неделю находился в отделении реанимации. Врачи приложили максимум усилий для того, чтобы нормализовать мое состояние. Сейчас могу беспрепятственно дышать. Все это благодаря помощи, которую оказали врачи. Надеюсь, что в самое ближайшее время я встану на ноги, – говорит 46-летний Манарбек Кобазиев.

63-летний Толебек Жумакаев находится на лечении шестые сутки. Пенсионер уверен, на поправку он идет в первую очередь благодаря отношению медиков к пациентам.

Вовремя лекарства мы получаем, питание хорошо организовано, в целом сама атмосфера хорошая. Когда атмосфера хорошая, человеческое отношение, уже организм человека работает по-другому, – говорит аксакал.

Он призвал казахстанцев строго соблюдать гигиену и предписанные санитарные нормы.

Нужно начинать с себя, относиться к себе строго, и это сразу даст результат. Своим близким нужно уделять внимание, чтобы они соблюдали элементарные требования. Руки нужно мыть, гигиена дает свои результаты. И нужно не просто так лежать, нужно еще физзарядку делать, дыхательные упражнения каждые час-полтора. Это дает хороший эффект. В совокупности все это пойдет на пользу, – отметил Жумакаев.

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