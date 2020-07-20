В Павлодаре "Nur Otan" проконтролирует распределение лекарства "коронавир"

А партийный контроль проверяет распределение гуманитарных грузов из России и Китая.

Посильный вклад в борьбу с коронавирусом вносят члены партии "Nur Otan" в Павлодаре. Так, целых три аппарата Боброва приобрел депутат городского маслихата Михаил Желнов. Их доставили в областной кардиологический центр, городскую больницу №1 и больницу скорой помощи. Это устройство используется для увлажнения кислорода, чтобы чистый кислород не высушивал дыхательные пути пациентов. Как отмечают врачи, в нынешних условиях каждый такой аппарат на счету. Также персонал провизорных госпиталей получил от народного избранника более 1000 литров питьевой воды.

Задача – это сохранить наших людей, здоровье и жизни наших граждан. Это самое главное. Мы всегда славились тем, что в самое сложное время мы могли объединяться, могли сплачиваться и помогать друг другу. Только так, всем миром, мы можем победить этот коронавирус, – сказал Михаил Желнов.

В свою очередь депутат городского маслихата Кобланбек Кожин совместно с депутатами маслихатов разных уровней, местными предпринимателями, доставили в провизорные госпитали города лекарственные препараты на общую сумму 1,5 млн тенге. В частности, были переданы фторхмиологин, азитромицин, парацетамол, аспирин, тромбоасс, клексан и т.д. А участница партийного кадрового резерва "Nur Otan" Алия Аскарова доставила более 1000 литров питьевой воды в три провизорных госпиталя города.

Однако на этом помощь партийцев на заканчивается. Так, члены комиссии партийного контроля областного филиала "Nur Otan", вместе с представителями антикоррупционной службы и общественниками провели мониторинг распределения гуманитарной помощи из России и Китая. В регион доставили комплекты одежды из нетканых материалов, трехслойные медицинские маски, защитные очки и комбинезоны, хирургические перчатки, инфракрасные термометры. А еще препарат для лечения КВИ российских разработчиков – "Коронавир". Он предназначен для терапии COVID-19 легкого и среднетяжелого течения.

На Павлодарскую область выделено 230 упаковок "Коронавира" из расчета 3,5 упаковки на одного пациента. Со стороны партии важно проконтролировать, чтобы этот гуманитарный груз не ушел в аптечные сети, а был распределен между 38 медицинскими учреждениями области, т.е. доставлен по назначению, – отметил руководитель комиссии партийного контроля "Nur Otan" Олег Костенко.

Свою лепту в борьбу с COVID-19 вносят и активисты молодежного крыла "Jas Otan". Молодые добровольцы организовали доставку "пакетов благодарности" работникам провизорных госпиталей. Волонтеры собрали в корзины фрукты, мед, кумыс, чай, сухофрукты, антисептики и маски.

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