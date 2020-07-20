Работе шымкентских врачей дали положительную оценку коллеги из России

Сегодня в информационно-коммуникационном центре города Шымкент состоялся брифинг в режиме онлайн по эпидемиологической ситуации в городе.

В ходе брифинга исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения города Шымкент Тимур Варзилов и реаниматолог высшей категории из России Денис Цветков рассказали об эпидемиологической ситуации в городе, передает zakon.kz.

По информации Тимура Варзилова, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в городе стабильная. Пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Шымкенте по состоянию на 20 июля 2020 года зарегистрировано 4453 случаев COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 53 случаев заражения коронавирусом. Количество выписанных больных – 2768. На сегодняшний день по городу имеется 3860 коек (инфекционные койки- 650, провизорные – 3210), из них свободные койки – 1809 (инфекционные – 284, провизорные - 1525). Для больных тяжелой степени функционируют 60 реанимационных коек в инфекционных стационарах, 91 коек в провизорных стационарах. Вместе с этим, на базе организаций первичной медико-санитарной помощи дополнительно организован дневной стационар на 628 коек. В Шымкенте с 1 января по 17 июля 2020 года зарегистрировано 11035 случаев пневмонии, пролечено 8944 больных. Всего в медицинских учреждениях города в настоящее время применяют 339 аппаратов ИВЛ, 673 дыхательных аппаратов «Боброва». Дополнительно в двух больницах города ведутся работы по запуску кислородных станций. В течение месяца будут подключены еще 3 больницы. Запас тестов по состоянию на 17 июля 2020 года – 12 456 штук, проведен однодневный ПЦР-609 штук, - резюмировал Т. Варзилов.

Кроме того, на брифинге врач-реаниматолог высшей категории Д. Цветков, прибывший в Шымкент с целью обмена опытом, дал положительную оценку проводимой работе местных врачей, борющихся с коронавирусом.

В настоящее время местные врачи работают в штатном режиме и оказывают качественную медицинскую помощь всем больным, поступившим в больницу. С момента поступления больных в стационар, мы видим работу, которая проводится с пациентами в полном объеме. В этом плане работа медицинских работников налажена. В больницах города Шымкент больные, нуждающиеся в интенсивной терапии, получают лечение в реанимационном отделении. Наряду с этим, проводится лечение по респираторной терапии. Одним из способов лечения, применяемых на уровне мировой медицины, является выживание больного в тяжелых условиях с применением аппарата искусственной вентиляции и инвазионной вентиляции. Этот подход хорошо освоен местными специалистами. В Шымкенте пациентам доступна помощь квалифицированных специалистов. Жителям города хочу сказать, чтобы вы своевременно обращались за медицинской помощью с момента начала заболевания, - сказал российский врач.

Стоит отметить, специалисты из России посещают несколько медицинских организаций города и обмениваются опытом с местными врачами по тактике лечения пациентов. В целом из-за рубежа прибыло 7 специалистов. Из них 3 врача-реаниматолога и 4 инфекциониста.

В ходе брифинга исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Т. Варзилов отметил, что на сегодняшний день в Шымкенте имеется достаточный запас лекарственных средств.

В городе работают 10 крупных оптовых поставщиков лекарственных средств и медицинского оборудования. Из 730 зарегистрированных аптек в настоящее время работают 560. В целом, за последние 7 дней медицинские препараты доставлены в город на 2 самолетах, выделенных Правительством и одним самолетом с разовым разрешением фарм компаний, 9 грузовыми автомобилями из Индии, России, Украины, Узбекистана. Выдано разрешение 8 фарм компаниям С разовым разрешением на ввоз лекарственных средств в город. На сегодняшний день лекарства доставлены во все крупные частные аптеки города и 13 лечебных учреждений. На сегодняшний день в городе имеется основной запас лекарственных средств, в том числе 47500 коробок препаратов снижающих температуру, 71300 коробок противовирусных препаратов, 65300 антибиотиков, 39658 антикогулянтов, витамина С – 22400, а также 453122 средств индивидуальной защиты, - подытожил Т. Варзилов.

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