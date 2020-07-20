В Атырауской области за девять дней выявлено 463 факта нарушения карантинного режима

Наибольшее количество нарушений карантинных ограничений выявлено среди жителей города Атырау.

Об этом стало известно в ходе рейда, проведенного мониторинговой группой, контролирующей соблюдение санитарных требований при эпидемии, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Наибольшее количество нарушений карантинных ограничений выявлено среди жителей города Атырау. Было выявлено 14 фактов нахождения людей в ресторанах, несмотря на то, что им разрешено было работать только в виде услуги доставки и 39 фактов торговли в продовольственных магазинов в запрещенное время.

По проведению различных семейных мероприятий лидирует Жылыойский район. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, жители района провели 16 семейных праздников. Такие нарушения зафиксированы в Исатайском, Кызылкогинском, Макатском районах и в городе Атырау.

Были зарегистрировано факты движения автомобильных средств, на которых действовали временные ограничения. В частности, в городе Атырау зарегистрировано 35 фактов, в Жылыойском районе-100, в Макатском районе-31, в Исатайском районе-19, в Махамбетском районе-17, в Кызылкогинском районе-20, в Индерском районе-9. Напомним, что все эти нарушения были выявлены в ходе рейда, которые прошли с 11 по 20 июля.

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