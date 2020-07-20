Помпео объявил о санкциях против Кадырова

Санкции вводят из-зза "причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека" в Чечне.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список, передает zakon.kz.

Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации, - значится в сообщении.

Отмечается, что санкции вводятся из-за "причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека" в Чечне.

В заявлении Госдепартамента уточняется, что Госдеп "осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19".

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