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Помпео объявил о санкциях против Кадырова

Санкции вводят из-зза "причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека" в Чечне.

Фото : zimbio.com20 июля 2020, 21:21

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список, передает zakon.kz.

Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации, - значится в сообщении.

Отмечается, что санкции вводятся из-за "причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека" в Чечне.

В заявлении Госдепартамента уточняется, что Госдеп "осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19".


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