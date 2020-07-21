Дом престарелых в Уральске закрыли на карантин вместе с персоналом

В этом заведении за неделю погибли 18 человек.

На карантин вместе с постояльцами отправили весь персонал Дома престарелых в Уральске после скандального видео, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", в распространенном видео можно наблюдать, как тела умерших стариков складируют друг на друга в ожидании похорон. 18 смертей за неделю напугали не только самих постояльцев, но и горожан. Местные власти продолжают уверять, что причина не в короновирусе, а в жаре.

Теперь коллектив "Дома инвалидов" (как его называют жители города) закрывают на карантин вместе с подопечными. Врачи уволились еще раньше, а директора в приказном порядке отзывают из отпуска.

За какой период умерли 18 человек? С 13 по 19 июля. Читаю, во-1-х, это возраст. Во-2-х, жара. Сейчас мы усилили карантин. До этого тоже был карантин. Мы не даем увольнительные. Они не выходят. Передачи не передают. Они только возле корпуса, в комнатах, палатах, - рассказывает заместитель директора по хозяйственной части центра оказания специальных соцуслуг Каршыга Нурмашев.

"Скорые" к Дому инвалидов, как его называют в Уральске, подъезжали часто. На территории - карантин. Посторонних не пускали, стариков не выпускали. И все-таки вирус проник за эти ворота с алой надписью крупным шрифтом.

Брали на той неделе анализы и выявилось положительное у них. Одна лежит в больнице. Один умер. И то на "скорой" он умер. Мы не успели его довезти. Мы лечим здесь, мы никуда не отправляем. "Скорая" не берет, мест нет, мы "скорую" вызываем, говорят, что у нас нет договоренностей. Правое крыло, левое крыло, мы всех изолируем, - сообщила исполняющая обязанности старшей медсестры центра оказания специальных соцуслуг Маура Жадитова.

Со "скорой помощью" нет какой-то особой договоренности. Местное бюро ритуальных услуг не забирает умерших в морг. Врачи уволились, в том числе главный. Директор в отпуске.

Я думаю, что резкий рост смертности - это ненормально для Дома престарелых. Проблемы у них были и в лучшие времена: недостаточное финансирование, отсутствие кадров, низкая зарплата персонала. Поэтому лучше бы всем ответственным лицам оставаться на своих местах, - заявила депутат мажилиса РК Снежанна Имашева.

Главный врач Дома инвалидов отказалась от комментариев. По словам корреспондента, главврач уволилась на следующий день вместе с врачом одного из отделений.

Тем временем карантин усилили. Теперь персонал будет за воротами с постояльцами круглосуточно. То есть полностью разделять их жизнь. Как в провизорном стационаре, и это при том, что заболевших больше в Доме престарелых нет, как утверждают. А еще в местном акимате заявили: уход достаточный, в лекарствах не нуждаются. Также отмечается, что директора вернут из отпуска.

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