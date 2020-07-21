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Боровое и Зеренду закрыли до 3 августа

Санаторно-курортные объекты, работающие по государственному заказу, продолжат работу с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Фото : pikabu21 июля 2020, 07:47

Туристские зоны Акмолинской области будут закрыты с 00:00 24 июля до 00:00 3 августа 2020 года, передает zakon.kz.

Как сообщает управление туризма Акмолинской области, данные меры приняты в связи с усилением карантинных мер в рамках борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом и низким уровнем гражданской ответственности среди отдыхающих.

При въезде в туристские зоны по периметру будут установлены блокпосты и ограничено движение автотранспорта. Туристы, прибывшие ранее, останутся в гостиницах и на объектах санаторно-курортного назначения. Лицам, находящимся в курортных зонах на отдыхе, необходимо соблюдать масочный режим и правила социального дистанцирования. Отельерам запрещается вести прием заявок на бронирование, - говорится в сообщении опубликованном в Instagram управления.

Санаторно-курортные объекты, работающие по государственному заказу, продолжат работу с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также было отмечено, что деятельность арендуемых пляжей, саун, бассейнов при отелях будет запрещена. Также приостановлена работа развлекательных и торговых точек, расположенных на береговой линии водоемов, лодочных станций.

Ограничительные меры будут находиться все время на особом контроле. Для борьбы с коронавирусом жителям области и ближайших регионов необходимо с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от поездок в зоны отдыха и посещений мест массового скопления людей, - резюмировали в управлении.

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#Repost @ualikhan_gabdullin with @make_repost ・・・ Обращение к представителям туристского бизнеса Акмолинской области * В связи с усилением карантинных мер в рамках борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом и низким уровнем гражданской ответственности среди отдыхающих, сообщаю, что туристские зоны Акмолинской области будут закрыты с 00:00 24 июля до 00:00 3 августа 2020 года. * При въезде в туристские зоны по периметру будут установлены блокпосты и ограничено движение автотранспорта. Туристы, прибывшие ранее, останутся в гостиницах и на объектах санаторно-курортного назначения. Лицам, находящимся в курортных зонах на отдыхе, необходимо соблюдать масочный режим и правила социального дистанцирования. Отельерам запрещается вести прием заявок на бронирование. * Санаторно-курортные объекты, работающие по государственному заказу, продолжат работу с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. * Деятельность арендуемых пляжей, саун, бассейнов при отелях будет запрещена. Также приостановлена работа развлекательных и торговых точек, расположенных на береговой линии водоёмов, лодочных станций. * Ограничительные меры будут находиться всё время на особом контроле. Для борьбы с коронавирусом жителям области и ближайших регионов необходимо с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от поездок в зоны отдыха и посещений мест массового скопления людей. @ermek_marzhyqpaev @idrisov_kanat_muratovic @ryspekov_dastan

Публикация от Aqmola oblysyna qosh keldіńіz! (@tourism.aqmola) 20 Июл 2020 в 6:37 PDT


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