Боровое и Зеренду закрыли до 3 августа

Санаторно-курортные объекты, работающие по государственному заказу, продолжат работу с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Туристские зоны Акмолинской области будут закрыты с 00:00 24 июля до 00:00 3 августа 2020 года, передает zakon.kz.

Как сообщает управление туризма Акмолинской области, данные меры приняты в связи с усилением карантинных мер в рамках борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом и низким уровнем гражданской ответственности среди отдыхающих.

При въезде в туристские зоны по периметру будут установлены блокпосты и ограничено движение автотранспорта. Туристы, прибывшие ранее, останутся в гостиницах и на объектах санаторно-курортного назначения. Лицам, находящимся в курортных зонах на отдыхе, необходимо соблюдать масочный режим и правила социального дистанцирования. Отельерам запрещается вести прием заявок на бронирование, - говорится в сообщении опубликованном в Instagram управления.



Санаторно-курортные объекты, работающие по государственному заказу, продолжат работу с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.



Также было отмечено, что деятельность арендуемых пляжей, саун, бассейнов при отелях будет запрещена. Также приостановлена работа развлекательных и торговых точек, расположенных на береговой линии водоемов, лодочных станций.





Ограничительные меры будут находиться все время на особом контроле. Для борьбы с коронавирусом жителям области и ближайших регионов необходимо с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от поездок в зоны отдыха и посещений мест массового скопления людей, - резюмировали в управлении.

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