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В США одобрили инициативу о запрете на проведение ядерных испытаний

Документ запрещает использование бюджетных средств для проведения подобных испытаний.

Фото : gazeta.ru21 июля 2020, 08:49

Палата представителей Конгресса США одобрила 20 июля внесение поправки о запрете на проведение ядерных испытаний в стране в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа США.

Поправка была утверждена по партийной линии: 227 демократов поддержали ее, 179 республиканцев выступили против. Документ запрещает использование бюджетных средств для "проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности".

При этом в версии проекта оборонного бюджета, которую в настоящее время рассматривает контролируемый республиканцами Сенат Конгресса, включена поправка о выделении 10 млн долларов для "реализации проектов, связанных с сокращением времени, которое нужно для проведения ядерного испытания при необходимости".

Палата представителей в пятницу также одобрила внесение поправки в своей проект оборонного бюджета, которая приведет к учреждению должности директора по вопросам кибербезопасности при Белом доме. Кроме того, конгрессмены ограничили полномочия президента США по использованию военнослужащих при разгоне беспорядков в стране.


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