Китай отверг обвинения в проведении ядерных испытаний

Китайские власти считают безосновательным обвинение Госдепартамента США в проведении ядерных испытаний в КНР в последние годы. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол по вопросам разоружения Китая Шэнь Цзянь, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, чрезвычайный и полномочный посол по вопросам разоружения КНР Шэнь Цзянь отметил, что Вашингтон должен придерживаться своих обязательств по поводу моратория на деятельность подобного рода.

"Обвинения Соединенных Штатов в том, что КНР проводит ядерные испытания, абсолютно не опираются на факты", – сказал Шэнь Цзянь в Женеве на сессии Конференции по разоружению.

По его словам, Пекин твердо поддерживает цели и задачи Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и указанные обвинения со стороны США в адрес КНР – это "всего лишь предлог для возобновления собственных ядерных испытаний" американской стороной.

