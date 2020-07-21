До 22 июля в больницы поступит месячный запас лекарств - Цой
Также будет создан республиканский стабилизационный фонд на базе ТОО "СК-Фармация".
Фото : platon.asia21 июля 2020, 09:21
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о ситуации с лекарственным обеспечением в стране, передает корреспондент zakon.kz.
Он отметил, что по поручению главы государства упрощены процедуры сертификации и регистрации лекарств, а также процедуры разового ввоза.
Проводится насыщение розницы лекарственными средствами за счет ускорения поставок специальными грузовыми бортами. Сформированы в регионах специальные стабилизационные фонды. Проводится расширение перечня амбулаторного лекарственного обеспечения. Формируется месячный запас лекарственных средств. До 22 июля текущего года в медицинские организации будут отгружены лекарственнее средства в размере месячной потребности. А также будет создан республиканский стабилизационный фонд на базе ТОО «СК-Фармация», - сообщил Алексей Цой на заседании правительства.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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