Асель Жанасова: Государство должно стимулировать IT-игроков, а не мешать им

Конечно, нужно работать и над культурой, готовностью людей использовать финтех-решения.

Каким должен быть современный управленец в сфере технологий? Асель Жанасова, вице-министр торговли и интеграции, до недавнего времени занимавшая должность Chief Digital Officer Международного финансового центра “Астана”, доказывает, что главное в отрасли - это постоянное обучение, отслеживание трендов и стремление сделать любые услуги максимально клиентоориентированными.

Zakon.kz поговорил с выпускницей Кембриджа и новой замглавы Минторговли о нынешнем состоянии казахстанской IT-отрасли и узнали, какой должна быть роль государства в цифровой экономике.

Почему Вы решили связать свою карьеру с информационными технологиями? Каким был ваш путь в эту отрасль?

Любовь к технологиям и точным наукам у меня началась со временем учебы в “физмате” - Республиканской физико-математической школе. У меня была склонность к этому. Со временем стала олимпиадницей по физике, смогла получить грант на обучение в колледже Бриттин в Великобритании.

После двухлетнего обучения там я решила поступать в университет. Я просмотрела список специальностей, которые тогда охватывала программа “Болашак” - в основном техническое направление.

Возможно, именно тогда это помогло определиться со сферой будущей работы. В то время было популярно учиться на экономистов и финансистов, но “Болашак” не выдавал гранты по этим специальностям. Мне хотелось обучиться чему-то прикладному, и компьютерные науки подходили под этот критерий. Я поступила в Университет Кембриджа на эту специальность, с этого начался мой путь в этой сфере.

Во всем мире сферу технологий и IT уже давно не связывают с гендерными стереотипами, однако в нашей стране они пока сохраняются. Ситуация постепенно меняется? Какие, по вашему мнению, черты характера или навыки важны для руководителей в этой отрасли?

Есть несколько важных моментов. Первый - это наличие знаний о предмете. Со стороны многим кажется, что это интересная сфера, и добиться успеха там несложно. Но без соответствующих знаний очень легко пойти неправильным путем, и поставленные цели достигнуты не будут.

Второе - это особый подход к управлению людьми. IT-шники - это люди особого склада ума, они мыслят алгоритмами. Мы видим, что они меняют стереотипы. Например, IT-специалисты первыми стали менять форму одежды в офисах - начали ходить более свободно, в джинсах.

Если нужно управлять таким коллективом, то следует давать специалистам больше пространства для креатива, инноваций. Другим путем хорошие результаты в работе не появятся.

Также важно понимать, что директивно работать и указывать не получится. Хорошие специалисты просто потеряют интерес и уйдут. Зачастую для них зарплата - не главный фактор при выборе работы. Они легко могут найти несколько высокооплачиваемых позиций на рынке труда и поэтому выбирают не между зарплатами, а между проектами и идеями.

Для руководителя критически важно наличие хороших теоретических знаний, потому что IT-шники уважают и слушают тех, кто может с ними говорить на одном языке. А если кто-то не понимает, то сработаться будет сложно.

В целом в сфере технологий нужно постоянно следить за трендами, потому что все постоянно меняется. Я закончила вуз 10 лет назад, но технологии все это время совершенствовались. Чтобы не отстать, я прохожу специализированные курсы, например, сейчас я обучаюсь на курсе MIT по применению в бизнесе искусственного интеллекта.

Надо понимать: знания вуза - это основа, но без их практического применения деградация навыков неизбежна.

После окончания университета Вы работали в нескольких странах за рубежом, в том числе Великобритании, после чего вернулись в Казахстан. Сильно отличается работа там от наших реалий? Какой опыт Вы смогли применить, а какой не приживается? Если такое бывает, то почему?

Я вернулась в Казахстан в 2014 году, и тогда цифровизация здесь только набирала обороты. Со временем ситуация сильно улучшилась, и о цифровизации говорят на уровне руководителей компаний, расширяется политика создания позиций директоров по цифровому развитию и трансформации. Это важно для адаптации стратегии развития всей компании с точки зрения цифровизации.

В государственных структурах это тоже понимают. Есть позиции вице-министров по цифровизации. Это большой шаг в понимании важности этого вопроса, иначе что-то внедрить не получится.

Если говорить о направлениях цифровизации, в которых еще предстоит большой объем работы, то это кибербезопасность, отношение к персональным данным. У нас до сих пор нет понимания важности их сохранности и соответствующей культуры.

В Европе работает подходят к этому вопросу системно, и там действует специальный регламент по защите персональных данных (Общий регламент по защите данных, General Data Protection Regulation. - Ред.), действуют большие штрафные санкции за утечки данных сотрудников. У нас же даже если персональные данные человека и потеряют, то могут условно заплатить небольшую сумму, и ничего никому за это не будет. Из-за этого “ничего не будет” проблема и не решается.

Следующим большим шагом для нашей страны должно стать выстраивание компетенций и понимание, что объемы данных быстро растут и нужно думать, как их защитить. Это вопросы и личной, и государственной безопасности.

Какое будущее у технологий будущее в Казахстане? Как сегодня трансформируется наша жизнь, благодаря, например, финтеху?

Еще недавно “финтех”, или “финансовые технологии”, было не очень распространенным понятием. Наша задача была найти таких энтузиастов, если они есть, и заняться создания регуляторных мер поддержки.

В основном в этом секторе работают стартапы. Мы начали с того, что посмотрели, какая поддержка им нужна. Начали создавать программы по акселерации и инкубации вместе с международными компаниями. Было важно помочь молодым компаниям знаниями о том, как работать на рынке, продавать свой продукт, строить клиентский опыт, собирать базу клиентов.

Второе - это регуляторные меры. Финтех-компании нельзя регулировать как банки второго уровня, потому что они слишком маленькие, не потянут такие же требования. Поэтому регулирование для финтеха нужно делать более гибким, удобным. Только так можно помочь их развитию.

Финтех-компании меняют традиционные бизнес-модели и могут работать нестандартными методами. Сейчас в Казахстане хорошо развит сектор платежных систем, но нужно развивать и другие направления, где есть много пространства для роста, например, в страховании или рынке ценных бумаг.

Конечно, нужно работать и над культурой, готовностью людей использовать финтех-решения. Часто проблема заключается не только в отсутствии хороших проектов, но и неготовности людей, капиталов их применять.

В МФЦА мы создали “регуляторную песочницу”, где финтех-компании получают лицензию на определенное время работы, тестируют свои решения и в случае успеха выходят на рынок с полноценной лицензией.

В рамках работы в “песочнице” регулятор и стартап “изучают” друг друга. И результатом этого взаимодействия может стать не только получение лицензии, но и совершенствование регулирования. Это путь, который должны пройти обе стороны - развитие технологий всегда должно сопровождаться гибкостью регулирования.

В чем, на Ваш взгляд, должна заключаться роль государства в цифровизации экономики? Где граница его обязанностей и ответственности в этой сфере? Стоит ли сейчас приостановить или отложить цифровизацию и заняться восстановлением экономического роста, или эти процессы должны идти параллельно?

На мой взгляд, государству следует максимально отдавать бизнесу разработку тех или иных продуктов, а не заниматься этим самостоятельно.

Было одно исследование - рейтинг по привлекательности регионов для разработчиков разных видов технологий. И вот, по этому рейтингу Нур-Султан был привлекательным для финтеха и для так называемого сектора “гостех” - это технологии вокруг государственных процессов.

Почему так сложилось? Исторически у нас IT-компании вырастали вокруг государственных закупок. Поэтому уровень зрелости таких компаний соответствует задачам государства - у них нет стимула дальше расти, поскольку они создали систему и внедряют ее из года в год. Поэтому важно реализовывать государственные программы, которые помогают выращивать крупные IT-компании.

Второй пласт компаний в отрасли вырос вокруг банковского сектора в Алматы. Банковская система задавали тренды, и вокруг этой сферы "крутилось" много специалистов.

Теперь же появился “Астана Хаб”, и вокруг него начала развиваться культура стартапов. В целом в этом и есть роль государства - определять правильный вектор развития, потому что именно он диктует направление развития отрасли.

Мы посмотрели на долю IT-экспорта Казахстана и увидели, что она мала даже в сравнении с соседними странами. Все дело в отсутствии стимула у компаний становиться мировыми, потому что им комфортно работать вокруг государства.

Возможно, им следует помочь в развитии. Если мы хотим стать цифровой страной, то нужно помогать нашим компаниям, развивая конкуренцию. Именно она создает качество.

В этом направлении начало уже положено - создается инфраструктура, например, уже упомянутый “Астана Хаб”. Теперь нужно развивать культуру венчурного финансирования.

Государство должно адаптироваться и понимать, что нужно рынку. Правила, принятые 5-10 лет назад, уже не работают. Это относится ко всем отраслям, например, медицине и образованию, где технологии меняют рабочие процессы. Государство должно стимулировать IT-игроков, а не мешать им.

Какие инновации или новые технологические решения уже внедрены в МФЦА? Как они влияют на работу самого финцентра и его партнеров? Они уже дают результаты?

Первое - это запуск программы электронного резидентства, она работает и совершенствуется уже два года. Ее запуск дал возможность бизнесу, не приезжая в Казахстан, регистрироваться в нашей юрисдикции, получать визу и другие услуги в режиме онлайн.

Во время пандемии все зарубежные участники регистрировались через эту платформу. Этот сервис мы строили с акцентом на удобство клиента, а не услугодателя, как это обычно принято. В итоге был достигнут главный эффект - непрерывность деятельности по оказанию услуг.

Также для Суда МФЦА и Международного арбитражного центра мы внедрили электронную систему правосудия. Подача исков, документооборот, онлайн-заседания - все виртуально, в рамках единой системы.

В целом, все внутренние процессы в МФЦА выстроены так, чтобы сотрудники могли работать удаленно. Поэтому даже с учетом карантина все рабочие процессы не остановились. В этом и есть конечный смысл внедрения всех технологий и инноваций - видеть практический эффект и пользу для пользователей.

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