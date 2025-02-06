Государство будет стимулировать развитие креативной индустрии: разработаны правила

Министерство культуры и информации разработало Правила оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Целью и задачами оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии являются:

цель:

увеличение валовой добавленной стоимости от креативных индустрий в валовый внутренний продукт (ВВП) страны;

задачи:

формирование устойчивой экосистемы отрасли, создание условий для развития рынка креативных индустрий;

создание условий для самореализации субъектов креативных индустрий на основе использования креативного и интеллектуального потенциала;

увеличение количества занятых и субъектов креативных индустрий;

внедрение инноваций и привлечение инвестиций в сферу креативных индустрий;

развитие креативного предпринимательства с учетом особенностей регионов страны;

повышение квалификации и конкурентоспособности субъектов креативных индустрий, продвижение казахстанского продукта креативных индустрий на международных рынках.

В документе говорится, что государство поддерживает создание продукта креативных индустрий, направленного на популяризацию национальных ценностей, сохранение творческого потенциала народа республики, а также имеющего высокий потенциал экспорта продуктов креативных индустрий.

Государственная поддержка и стимулирование креативной индустрии включает финансовые и нефинансовые меры поддержки и предоставляется уполномоченным органом в сфере креативных индустрий или местными исполнительными органами, организатором услуг.

Оказание субъектам креативных индустрий мер государственной поддержки и стимулирования включает в себя:

финансовые меры поддержки:

предоставление программ финансирования и софинансирования на реализацию проектов в сфере креативных индустрий;

предоставление налоговых преференций субъектам креативных индустрий, являющихся резидентами организатора услуг;

развитие цифровых платформ и программ для продвижения продуктов креативных индустрий;

проведение конкурсов на выявление талантов и перспективных проектов в сфере креативных индустрий;

нефинансовые меры поддержки:

развитие инфраструктуры:

создание центров креативных индустрий, креативных кластеров, парков креативных индустрий, арт-резиденций для развития и взаимодействия креативных проектов;

предоставление имущества государственных объектов культуры в имущественный наем (аренда) на конкурсной основе;

поддержка образования в сфере креативных индустрий:

создание профильных образовательных программ в технических и профессиональных и высших учебных организациях;

содействие в развитии бизнес-инкубирования;

предоставление стипендии и грантов на обучение и повышение квалификации субъектам креативных индустрий;

организация стажировок и обмен опытом для специалистов в сфере креативных индустрий внутри страны и за рубежом, в том числе в рамках международной стипендии "Болашак";

организация тренингов, акселерационных программ обучения, семинаров, мастер-классов для субъектов креативных индустрий;

создание учебно-методической, научной и практической литературы;

продвижение и маркетинг:

организация и поддержка национальных и международных мероприятий (фестивали, выставки, ярмарки);

разработка программ продвижения национальных брендов и продуктов за рубежом;

организация маркетинговой поддержки стартапов и малых предприятий в сфере креативных индустрий;

интеграция с другими секторами экономики:

стимулирование сотрудничества между традиционными отраслями и креативной экономикой;

включение в стратегические планы развития регионов задач по развитию креативных индустрий;

проведение исследований и аналитики:

мониторинг состояния рынка креативных индустрий;

проведение глубинных исследований и публикация отчетов о значении креативной экономики;

определение перспективных направлений для инвестирования в креативную экономику.

Господдержка и стимулирование оказывается субъектам креативных индустрий, соответствующих следующим требованиям:

наличие государственной регистрации на территории РК в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя;

осуществление деятельности на территории республики;

отсутствие у субъекта креативных индустрий просроченной задолженности по денежным и налоговым обязательствам перед государственными органами и иными организациями на момент подачи заявления для участия в конкурсе.

Приоритетные направления развития креативных индустрий ежегодно формируются и утверждаются консультативно-совещательным органом при правительстве РК в срок до конца января текущего года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.

Креативные индустрии – особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.