Государство будет стимулировать развитие креативной индустрии: разработаны правила
Целью и задачами оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии являются:
цель:
- увеличение валовой добавленной стоимости от креативных индустрий в валовый внутренний продукт (ВВП) страны;
задачи:
- формирование устойчивой экосистемы отрасли, создание условий для развития рынка креативных индустрий;
- создание условий для самореализации субъектов креативных индустрий на основе использования креативного и интеллектуального потенциала;
- увеличение количества занятых и субъектов креативных индустрий;
- внедрение инноваций и привлечение инвестиций в сферу креативных индустрий;
- развитие креативного предпринимательства с учетом особенностей регионов страны;
- повышение квалификации и конкурентоспособности субъектов креативных индустрий, продвижение казахстанского продукта креативных индустрий на международных рынках.
В документе говорится, что государство поддерживает создание продукта креативных индустрий, направленного на популяризацию национальных ценностей, сохранение творческого потенциала народа республики, а также имеющего высокий потенциал экспорта продуктов креативных индустрий.
Государственная поддержка и стимулирование креативной индустрии включает финансовые и нефинансовые меры поддержки и предоставляется уполномоченным органом в сфере креативных индустрий или местными исполнительными органами, организатором услуг.
Оказание субъектам креативных индустрий мер государственной поддержки и стимулирования включает в себя:
финансовые меры поддержки:
- предоставление программ финансирования и софинансирования на реализацию проектов в сфере креативных индустрий;
- предоставление налоговых преференций субъектам креативных индустрий, являющихся резидентами организатора услуг;
- развитие цифровых платформ и программ для продвижения продуктов креативных индустрий;
- проведение конкурсов на выявление талантов и перспективных проектов в сфере креативных индустрий;
нефинансовые меры поддержки:
- развитие инфраструктуры:
- создание центров креативных индустрий, креативных кластеров, парков креативных индустрий, арт-резиденций для развития и взаимодействия креативных проектов;
- предоставление имущества государственных объектов культуры в имущественный наем (аренда) на конкурсной основе;
- поддержка образования в сфере креативных индустрий:
- создание профильных образовательных программ в технических и профессиональных и высших учебных организациях;
- содействие в развитии бизнес-инкубирования;
- предоставление стипендии и грантов на обучение и повышение квалификации субъектам креативных индустрий;
- организация стажировок и обмен опытом для специалистов в сфере креативных индустрий внутри страны и за рубежом, в том числе в рамках международной стипендии "Болашак";
- организация тренингов, акселерационных программ обучения, семинаров, мастер-классов для субъектов креативных индустрий;
- создание учебно-методической, научной и практической литературы;
- продвижение и маркетинг:
- организация и поддержка национальных и международных мероприятий (фестивали, выставки, ярмарки);
- разработка программ продвижения национальных брендов и продуктов за рубежом;
- организация маркетинговой поддержки стартапов и малых предприятий в сфере креативных индустрий;
- интеграция с другими секторами экономики:
- стимулирование сотрудничества между традиционными отраслями и креативной экономикой;
- включение в стратегические планы развития регионов задач по развитию креативных индустрий;
- проведение исследований и аналитики:
- мониторинг состояния рынка креативных индустрий;
- проведение глубинных исследований и публикация отчетов о значении креативной экономики;
- определение перспективных направлений для инвестирования в креативную экономику.
Господдержка и стимулирование оказывается субъектам креативных индустрий, соответствующих следующим требованиям:
- наличие государственной регистрации на территории РК в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- осуществление деятельности на территории республики;
- отсутствие у субъекта креативных индустрий просроченной задолженности по денежным и налоговым обязательствам перед государственными органами и иными организациями на момент подачи заявления для участия в конкурсе.
Приоритетные направления развития креативных индустрий ежегодно формируются и утверждаются консультативно-совещательным органом при правительстве РК в срок до конца января текущего года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.
Креативные индустрии – особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.