#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.97
537.8
5.25
Право

Государство будет стимулировать развитие креативной индустрии: разработаны правила

Государство будет стимулировать развитие креативной индустрии, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 14:49 Фото: freepik
Министерство культуры и информации разработало Правила оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Целью и задачами оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии являются:

цель:

  • увеличение валовой добавленной стоимости от креативных индустрий в валовый внутренний продукт (ВВП) страны;

задачи:

  • формирование устойчивой экосистемы отрасли, создание условий для развития рынка креативных индустрий;
  • создание условий для самореализации субъектов креативных индустрий на основе использования креативного и интеллектуального потенциала;
  • увеличение количества занятых и субъектов креативных индустрий;
  • внедрение инноваций и привлечение инвестиций в сферу креативных индустрий;
  • развитие креативного предпринимательства с учетом особенностей регионов страны;
  • повышение квалификации и конкурентоспособности субъектов креативных индустрий, продвижение казахстанского продукта креативных индустрий на международных рынках.

В документе говорится, что государство поддерживает создание продукта креативных индустрий, направленного на популяризацию национальных ценностей, сохранение творческого потенциала народа республики, а также имеющего высокий потенциал экспорта продуктов креативных индустрий.

Государственная поддержка и стимулирование креативной индустрии включает финансовые и нефинансовые меры поддержки и предоставляется уполномоченным органом в сфере креативных индустрий или местными исполнительными органами, организатором услуг.

Оказание субъектам креативных индустрий мер государственной поддержки и стимулирования включает в себя:

финансовые меры поддержки:

  • предоставление программ финансирования и софинансирования на реализацию проектов в сфере креативных индустрий;
  • предоставление налоговых преференций субъектам креативных индустрий, являющихся резидентами организатора услуг;
  • развитие цифровых платформ и программ для продвижения продуктов креативных индустрий;
  • проведение конкурсов на выявление талантов и перспективных проектов в сфере креативных индустрий;

нефинансовые меры поддержки:

  • развитие инфраструктуры:
  • создание центров креативных индустрий, креативных кластеров, парков креативных индустрий, арт-резиденций для развития и взаимодействия креативных проектов;
  • предоставление имущества государственных объектов культуры в имущественный наем (аренда) на конкурсной основе;
  • поддержка образования в сфере креативных индустрий:
  • создание профильных образовательных программ в технических и профессиональных и высших учебных организациях;
  • содействие в развитии бизнес-инкубирования;
  • предоставление стипендии и грантов на обучение и повышение квалификации субъектам креативных индустрий;
  • организация стажировок и обмен опытом для специалистов в сфере креативных индустрий внутри страны и за рубежом, в том числе в рамках международной стипендии "Болашак";
  • организация тренингов, акселерационных программ обучения, семинаров, мастер-классов для субъектов креативных индустрий;
  • создание учебно-методической, научной и практической литературы;
  • продвижение и маркетинг:
  • организация и поддержка национальных и международных мероприятий (фестивали, выставки, ярмарки);
  • разработка программ продвижения национальных брендов и продуктов за рубежом;
  • организация маркетинговой поддержки стартапов и малых предприятий в сфере креативных индустрий;
  • интеграция с другими секторами экономики:
  • стимулирование сотрудничества между традиционными отраслями и креативной экономикой;
  • включение в стратегические планы развития регионов задач по развитию креативных индустрий;
  • проведение исследований и аналитики:
  • мониторинг состояния рынка креативных индустрий;
  • проведение глубинных исследований и публикация отчетов о значении креативной экономики;
  • определение перспективных направлений для инвестирования в креативную экономику.

Господдержка и стимулирование оказывается субъектам креативных индустрий, соответствующих следующим требованиям:

  • наличие государственной регистрации на территории РК в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя;
  • осуществление деятельности на территории республики;
  • отсутствие у субъекта креативных индустрий просроченной задолженности по денежным и налоговым обязательствам перед государственными органами и иными организациями на момент подачи заявления для участия в конкурсе.

Приоритетные направления развития креативных индустрий ежегодно формируются и утверждаются консультативно-совещательным органом при правительстве РК в срок до конца января текущего года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.

Креативные индустрии  особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Новые правила посещения исправительных колоний разработали в Казахстане
Право
13:01, Сегодня
Новые правила посещения исправительных колоний разработали в Казахстане
Цифровой рейтинг будут учитывать при назначении на должность в полиции
Право
11:35, Сегодня
Цифровой рейтинг будут учитывать при назначении на должность в полиции
Как планируют развивать туризм в предгорьях Алматы
Право
10:51, Сегодня
Как планируют развивать туризм в предгорьях Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: