Ветеринарные службы подключат к ПЦР-тестированию в Казахстане

К 1 августа мощность тестирований будет доведена до 35,6 тыс. исследований в сутки.

Ветеринарные службы подключат к проведению ПЦР-тестов в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Напомним, глава государства поручил довести мощность лабораторных исследований до 40 тыс. На сегодня фактическая мощность составляет 32 тыс. исследований в сутки.

Выработаны следующие пути решения: использование лабораторий ветеринарной службы с 1 августа - это 5 200 исследований в день, с привлечением 67 специалистов ветеринарной службы. Таким образом, дефицит тестирования в регионах будет выравниваться за счет лабораторий министерства сельского хозяйства, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Кроме того, министерство планирует закупить 20 комплектов ПЦР-оборудования и восемь оснащенных мобильных передвижных лабораторий. Ориентировочная дата поставки - 30 августа.

Также будут увеличены мощности модульных лабораторий в городах Нур-Султан и Алматы - на 8 тыс. тестов в сутки. Таким образом, мощность тестирований к 1 августу будет доведена до 35,6 тыс. в сутки - за счет привлечения лабораторий Минсельхоза. А к 1 сентября, с учетом дооснащения лабораторий, до 64 тыс. в сутки, - подчеркнул Алексей Цой.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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